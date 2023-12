Il calendario del Padule. Presentata l’edizione 2024

Ormai il calendario dell’associazione Volpoca è diventato una tradizione che va avanti da vent’anni. Quelli del 2024 sono stati presentati nei giorni scorsi nei locali della Dogana del Capannone. Sì perchè per il 2024 il calendario è triplicato.

"Per la prima volta – spiega il presidente Patrizio Zipoli – abbiamo prodotto tre tipi di calendari che gli interessati potranno scegliere ed acquistare: fotografico a colori, fotografico in bianco e nero, artistico prodotto dal pennello del maestro Alessio Menicocci. Hanno collaborato al progetto quattro associazioni e 130 fotografi che hanno cercato di dare il meglio di loro stessi con le fotografie consegnate (circa 700), 26 delle quali sono state scelte per i due calendari fotografici prodotti. E comunque, anche le foto escluse rimarranno a disposizione nel nostro archivio".

L’obiettivo è valorizzare il territorio della Valdinievole anche attraverso immagini fotografiche e pitture artistiche, con particolare riferimento al Padule di Fucecchio. Il ricavato sarà finalizzato alla gestione del Porto Casin del Lillo e non solo. I calendari sono già disponibili alla sede della Volpoca ad Anchione che è aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30. Per altri orari si può contattare il numero 329 434 0338.

Il presidente Zipoli infine per la collaborazione tutte le associazioni fotografiche e tutti i loro associati, con particolar riferimento al consiglio direttivo F8 nonché al neo presidente Alberto Irmeni (Fotoottica Pluto) e il maestro Alessio Menicocci, la Pasticceria Fiorentina e il ristorante Gattopardo di Ponte Buggianese. "Questa è la chiara dimostrazione – conclude – che insieme si può".