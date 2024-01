Il calendario degli eventi. Conto alla rovescia per il piano di rilancio

Montecatini Terme, 18 gennaio 2024 – Sarà reso noto la prossima settimana il calendario degli eventi che il Comune intende realizzare quest’anno. Il confronto con gli albergatori e i commercianti è servito per ascoltare le istanze delle categorie economiche e aggiustare il tiro sugli appuntamenti in programma a primavera, estate e Natale.

Durante l’ultima riunione in municipio, dal sindaco Luca Baroncini sono arrivate parole incentrate sull’ottimismo per le manifestazioni, in passato al centro di polemiche per la mancanza di programmazione. "Il Comune, superata ormai la fase di emergenza legata alla pandemia, quest’anno ha potuto approvare prima il bilancio preventivo. Questo significa che potremo contare su una tempistica adeguata per promuovere tutti gli eventi". Tra l’altro, Baroncini sottolinea che "Helga Bracali e Nicola Guelfi sono intervenuti sugli esiti dell’incontro non come rappresentanti delle organizzazioni degli albergatori, ma come esponenti delle minoranze in consiglio comunale".

Il responsabile dell’amministrazione esprime parole di soddisfazione per la situazione di quest’anno: "Nel 2024 – prosegue Baroncini – potremo fare affidamento su questa importante opportunità. Gli eventi saranno programmati con largo anticipo e saranno condivisi con le categorie economiche. Sì tratta degli appuntamenti legati allo sport, all’enogastronomia, alla cultura e al cinema. Puntiamo in ciascuna delle varie stagioni dell’anno a programmare un appuntamento principale: mi riferisco alla primavera, all’estate e al periodo natalizio. Durante la riunione, che si è svolta in un clima positivo, sono emersi spunti interessanti. Li prenderemo in esame con la massima considerazione".

Il prossimo incontro quindi sarà particolarmente atteso, mentre la giunta, al momento, mantiene il massimo riserbo su quali siano gli eventi in programma. Baroncini è soddisfatto per "il confronto positivo con le categorie economiche. Il loro contributo – ribadisce – è senza dubbio fondamentale".

Non ci sono solo gli eventi a catturare l’attenzione di albergatori e commercianti per quest’anno. È il progetto che unisce tutte le categorie economiche per l’immediato futuro. La sua creazione è stata sollecitata a qualsiasi degli aspiranti sindaci vincerà le elezioni in programma tra pochi mesi, come emerso durante l’ultima riunione tenuta in Comune con albergatori e commercianti per parlare della programmazione degli eventi. Montecatini deve dotarsi di una Destination Management Organization (Dmo) per affrontare le nuove sfide del turismo. Baroncini ha dato la sua disponibilità a lavorare su questo progetto, in caso di rielezione.