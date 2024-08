Il Borgo a Buggiano punta sulla continuità

Dopo la bella salvezza, conseguita la scorsa stagione nel girone E di Seconda categoria, il Borgo a Buggiano si rimette al lavoro, per preparare la prossima annata. I borghigiani sono sicuri hanno confermato quasi tutti i ragazzi capaci di fare ben 40 punti nelle 30 partite giocate lo scorso anno, aggiungendo al proprio roster anche qualche pedina giovane e di sicuro avvenire. Giocheranno quindi ancora per il Borgo a Buggiano: il portiere Massimo Sorini; i difensori Jacopo Monti, Alessio Gaudiano, Leonardo Bisanti, Davide Mancino, Fabio Cappelli, Gabriele Maltagliati, Giulio Necciai; i centrocampisti Tommaso Puccini, Andrea Nannini, Daniele Lera, Filippo Casucci, Manuel Vaiani, Luca Frediani; gli attaccanti Tommaso Ricci, Gabriele Maraviglia, Andrea Giuliani, Lorenzo Panteri. I nuovi acquisti sono invece il portiere Fabio La Falce, proveniente dal Chiesina Uzzanese, e i difensori Lorenzo Iacopini, ex Via Nova, e Marco Grazzini, ex Montecarlo. Sono andati al Borgo anche il centrocampista Giulio Aronni del Montecatini, e l’ex attaccante del Porcari Tommaso Gentili. Sarà ancora Luca Biagi il mister del Borgo a Buggiano, che avrà al suo fianco il vice Luca Lombardi, e l’allenatore dei portieri Alessandro Corrieri. Orlando Lombardi invece avrà il compito di direttore generale.

"Abbiamo confermato gran parte dei ragazzi che sono stati con noi in questi due anni – ha detto il mister Biagi –. Ciò dimostra che stiamo facendo un buon lavoro, e che abbiamo creato un buon gruppo. I nuovi che abbiamo inserito, sono molto giovani. Questa è una politica della nostra società, che punta tanto anche sul proprio settore giovanile".

Biagi ha poi continuato così: "Sono rimasto molto volentieri, visto che mi trovo veramente bene in questa società, dove si lavora in maniera ottimale. La preparazione inizierà il 21 agosto. Siamo in attesa di conoscere il calendario della Coppa Toscana e le squadre che andremo ad affrontare nel nostro girone".

Simone Lo Iacono