I problemi nelle scuole. Classi al freddo per giorni: "Guasto al riscaldamento"

Riscaldamento fuori uso, pompa dell’acqua rotta, bagni inutilizzabili, ascensore rotto. Sono solo alcuni dei disagi patiti da studenti, professori e impiegati negli edifici scolastici della provincia. "Si pensa alla digitalizzazione, ma non a tenere i ragazzi in edifici sicuri e con i servizi minimi – tuonano alcuni genitori – e la cosa assurda è che le scuole, anche se avessero i fondi non potrebbero fare interventi diretti perché i plessi sono di responsabilità della Provincia". Gli ultimi episodi si sono risolti giusti ieri mattina al Forti di Monsummano. La segnalazione giunta al giornale riguardava un guasto all’impianto di riscaldamento per il quale alcune classi sarebbero rimaste al freddo per 4 giorni. "Il problema è stato risolto proprio stamani (ieri ndr) – ha rassicurato il vicepreside Dean David Rosselli –. Si trattava delle aule del terzo piano. Nonostante fosse sabato e gli uffici della Provincia fossero chiusi, è venuto personalmente l’architetto e ha aggiustato il guasto". Una volta sistemato l’impianto di riscaldamento del Forti però, è arrivata la chiamata di altri guasti al plesso dell’istituto Marchi di Pescia. Segnalati problemi anche all’istituto Alberghiero Martini di Montecatini dove i problemi con il freddo ormai risolti fortunatamente. Mercoledì scorso la scuola è stata liberata alle 11 a causa di un guasto alla pompa dell’acqua che ha portato chiari disagi nell’uso dei servizi. "I problemi alla pompa accadono in media almeno una volta l’anno – ha spiegato il preside Riccardo Monti – ma è stata immediatamente sostituita, la Provincia, adesso che sono arrivati un po’ di soldi, va detto che è più tempestiva nell’intervenire nelle continue emergenze". Arianna Fisicaro