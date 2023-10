I nuovi semafori per non vedenti fra corso Roma e viale Simoncini

Ipovedenti e non vedenti possono attraversare la strada in tranquillità, grazie al nuovo impianto installato tra corso Roma e viale Simoncini. Il sindaco Luca Baroncini, ieri, ha mostrato l’apparecchiatura alla ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli, insieme all’assessore Federica Rastelli.

Come funziona questa novità? L’impianto si attiva con un pulsante posto al di sotto della scatoletta presente sul palo e, attraverso un segnalatore acustico, permette a chi non vede di attraversare la strada in autonomia e in piena sicurezza. Questo tipo di prenotazione, proprio per la sua peculiarità, deve essere utilizzata solo dai non vedenti, allo scopo di evitare che l’apposito cicalino venga attivato inutilmente e impropriamente, con aumento ingiustificato dell’inquinamento acustico in generale. L’attraversamento pedonale, come previsto dalla norma, deve essere equipaggiato su entrambi i lati con un dispositivo di richiesta ed un dispositivo di emissione del segnale di via libera, il tutto interconnesso in modo che, in caso di richiesta, il segnale sonoro di via libera venga emesso su entrambi i latiIl dispositivo di richiesta è rivolto a due tipologie d’utenza, i normali pedoni, ed i non vedenti. La richiesta effettuata dai normali pedoni viene segnalata al regolatore semaforico affinché lo stesso provveda sia ad esaudirla, introducendo nel ciclo semaforico la fase interessata, sia ad inviare un segnale di feedback che il dispositivo usa per attivare una segnalazione luminosa di richiesta accettata.

La richiesta effettuata dai non vedenti viene segnalata al dispositivo acustico montato sullo stesso palo, il quale provvede a memorizzare la chiamata e a rinviare al dispositivo di richiesta un segnale di richiesta accettata per il comando di una segnalazione sonora.

Da.B.