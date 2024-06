I numeri dell’ospedale di Pescia: "Cresce l’attività di ginecologia. Abbattute le liste d’attesa"

L’attività della ginecologia dell’ospedale di Pescia è in continua crescita: i dati confermano il trend positivo. Abbattimento delle liste d’attesa e centralizzazione sempre più stabile degli interventi di isteroscopia, come riferimento aziendale e non solo. L’unità operativa, diretta dal dottor Luigi Errichiello, abbatte le liste d’attesa, evade anche le richieste regionali e contestualmente fa crescere l’attività chirurgica. "Sono stati ottenuti risultati oltre le aspettative – dice Giuditta Niccolai, direttrice sanitaria dell’ospedale –, con una progressione continua in tutti gli ambiti, confermando che le azioni di miglioramento e sviluppo sono costanti, grazie al lavoro e alla dedizione di tutti i professionisti coinvolti, medici, infermieri, ostetriche e oss assieme alla recente assunzione di una collega ginecologa che ha permesso di consolidare l’attività e definire una progettualità futura".

"I risultati ottenuti con la chirurgia mini-invasiva, in particolare – ha aggiunto il dottor Errichiello – contribuiscono a rendere la ginecologia un centro di alta specializzazione e, di rilievo, in Toscana. L’importante risultato è dovuto non solo alla professionalità del singolo ginecologo, ma anche alla passione che contraddistingue l’equipe, allo spirito di squadra ed alla stretta collaborazione con le strutture di urologia, diretta dal dottor Michele Marzocco, quella di chirurgia, diretta dal dottor Francesco Feroci e quella di diabetologia diretta dal dottor Anichini".

Secondo la nota dell’Azienda Usl Toscana Centro, i dati confermano la progressione in positivo in tutti i servizi. Dal primo giugno 2022 (data in cui è stato temporaneamente sospeso il punto nascita) al primo giugno 2023, le isteroscopie office sono raddoppiate e la performance continua a migliorare considerando che dal primo giugno 2023 ad oggi il numero di prestazioni è di 1008 totali.

Un altro servizio ambulatoriale è quello dell’ecografie ginecologiche che da giugno 2023 ha contato 328 prestazioni. Alle prestazioni ambulatoriali e alla chirurgia day surgery, sostenute dal 2022 al 2023, si è aggiunta la riapertura dell’attività di chirurgica maggiore, ripartita effettivamente dalla metà febbraio 2023. Di fatto dal 15 febbraio 2023 ad oggi gli interventi in elezione sono stati 685. "Se consideriamo – dice ancora nella nota l’Azienda Usl Toscana Centro – che il numero complessivo di interventi svolti nel 2019 (anno pre-pandemico) sono stati 365, il gap positivo è decisamente rilevante. Pertanto la riapertura dell’attività chirurgica maggiore ha permesso di rispondere alla domanda proveniente dal territorio della Valdinievole offrendo molteplici approcci chirurgici in tutte le patologie benigne ginecologiche".

In questo anno sono, dice ancora la nota, stati effettuati anche numerosi interventi di chirurgia vaginale. A questi si aggiungono interventi laparoscopici per patologie annessiali, miomectomie e tutto quanto riguarda patologie benigne da trattare chirurgicamente.

Nel presidio della Valdinevole sono state, inoltre, centralizzate le Ivg (interruzioni volontarie di gravidanza) e gli aborti interni, gestite per la maggior parte con procedura farmacologica ambulatoriale e minima parte con procedura chirurgica. Questo servizio, che ha anche una valenza sociale, è unico il tutto il territorio provinciale e viene svolto insieme al Piero Palagi di Firenze per una risposta sia a livello aziendale che extraziendale, a fronte delle numerose richieste specifiche.