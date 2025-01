I "leoni" stanno meglio. Ma occhio alle sorprese

Se è vero che in un derby spesso è la squadra sfavorita ad avere la meglio, allora i tifosi de La T Tecnica Gema Montecatini possono già iniziare a fare gli scongiuri in vista della stracittadina montecatinese di domani sera al PalaTagliate di Lucca. Mai infatti la loro squadra era partita con i favori del pronostico come in questa occasione, nemmeno alla vigilia del match di andata nonostante la formazione allenata da coach Marco Del Re ci fosse arrivata con 2 punti di vantaggio in classifica. La giornata appena trascorsa ha lasciato in eredità una T Gema ancora più convinta dei propri mezzi in virtù della vittoria di sabato contro un’altra big del campionato come la Virtus Roma, annichilita dalla straordinaria prova difensiva di Savoldelli e compagni, implacabili nel lasciare le briciole ad un collettivo che normalmente segna più di 80 punti ad ogni allacciata di scarpe.

Al PalaCarrara si è vista la differenza fra un gruppo di ottimi giocatori e una squadra nel vero senso della parola, ed è forse questa l’indicazione più confortante per coach Del Re in vista non solo del confronto diretto con i rivali cittadini ma più in generale di un gennaio carico di impegni significativi. Ha lottato da squadra, com’è nel suo DNA, anche la Fabo Herons Montecatini ma al PalaPiccolo di Caserta non è bastato per strappare due punti che avrebbero significato un’iniezione di fiducia non indifferente nella marcia di avvicinamento al derby montecatinese. Invece gli uomini di Barsotti si ritrovano nuovamente a leccarsi le ferite per l’ennesima partita punto a punto sfuggita di mano nei possessi finali, ormai un leit motiv di questo primo parte di campionato. Il deficit non è stato di spirito e di mentalità, quanto piuttosto di qualità, intesa come lucidità nelle scelte e nell’esecuzione in fase offensiva: i tanti errori al tiro uniti a percentuali davvero poco lusinghiere ai liberi hanno prima rallentato la rimonta rossoblù e poi contribuito alla sconfitta, vanificando il lavoro di una difesa che dopo i 52 punti subiti nei 20’ iniziali ne ha concessi solo 27 fra terzo e quarto periodo.

La serataccia di Caserta e la contemporanea vittoria dei "cugini" hanno allargato la forbice fra le due termali, con La T Gema ora avanti 4 punti in classifica; guai però a dare per "morti" gli Herons, che nelle regular season fin qui disputate hanno sempre vinto almeno una volta contro i rivali cittadini e che al PalaTagliate (a proposito, palla a due ore 20.30: biglietteria aperta anche il giorno della partita, a partire dalle ore 19:30, sia per i locali che per gli ospiti) sanno esprimersi meglio rispetto a quanto generalmente fanno in trasferta. Per entrambe le franchigie di Montecatini il punto di partenza, o di ri-partenza è chiaro ed è lo stesso: la difesa.

Filippo Palazzoni