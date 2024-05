I disagi a ponte all’Abate: "Azione legale delle imprese"

Confcommercio interviene sulla questione della chiusura del ponte di Ponte all’Abate, dopo aver ricevuto la comunicazione che alcune imprese attive in quella zona si stanno organizzando per intraprendere un’azione legale nei confronti delle istituzioni preposte, complici la durata dei lavori sulla strada e il disagio che ne consegue. "Riteniamo che questo sia un ulteriore campanello d’allarme rispetto a una situazione che merita di essere risolta in tempi congrui", afferma una nota dell’associazione di categoria, sottolineando come l’intervento sembri destinato a protrarsi fino ai giorni delle festività natalizie. "Da molto tempo– prosegue Confcommercio –stiamo intervenendo per evidenziare come i lavori in corso determinino un evidente danno economico per le attività della zona, che in questi mesi hanno visto diminuire sensibilmente la clientela abituale. Malgrado i molteplici appelli, tuttavia, a oggi il rischio è che le opere vadano addirittura ad intaccare il prossimo Natale, mettendo così ulteriormente a repentaglio il periodo di più intensa attività per le aziende. Non è una prospettiva accettabile. Il fatto che un insieme di imprese si siano unite per preparare un’azione legale volta a tutelare i loro interessi è una manifestazione di disagio che non può essere ignorata. Per Ponte all’Abate sono necessari tempi certi e congrui".