I beni delle Terme all’asta. La strategia del Comune

Il Comune conferma i nuovi impegni annunciati per gli immobili delle Terme. Il sindaco Claudio Del Rosso, nei giorni scorsi, in seguito alla manifestazione di interesse presentata dall’architetto Oreste Ruggiero per le Tamerici e l’Istituto Grocco e le valutazioni in corso da parte della Fondazione Caript sullo stabilimento Torretta, ha dichiarato di voler puntare ad altri obiettivi, rinunciando a quest’ultima. Con una delibera di giunta appena approvata, l’amministrazione ha dato indirizzo al segretario generale e dirigente dei servizi amministrativi Vincenzo Lissa e all’avvocatura, affinché "pongano in essere un percorso finalizzato alla possibile acquisizione di alcuni beni termali, previa idonea perizia di valutazione da parte di tecnici specializzati". Il Comune ribadisce di puntare al "Tennis Torretta, all’ex campo pratica golf, all’archivio storico e a quello musicale, alla biblioteca storica, e alla collezione di dipinti e opere grafiche della società Terme di Montecatini, pari a settantanove unità".

La giunta ricorda che "sono in corso lavori di ristrutturazione nell’immobile denominato Palazzina Regia, al fine di adibirla a Museo delle Terme e che pertanto è interesse dell’ente valutare la possibilità di acquisizione del patrimonio archivistico, bibliografico e musicale della società, dichiarato di importante interesse storico dalla Soprintendenza Toscana". Il Comune, per lo stesso motivo punta anche ai 79 dipinti di proprietà delle Terme. Nella stessa delibera, l’amministrazione ribadisce l’importanza del "Tennis Torretta e del campo pratica di golf, per l’incremento che possono dare alla valorizzazione turistica della città volta al benessere ed alla salute attraverso l’utilizzazione della pratica sportiva ed il vivere green".

Daniele Bernardini