Nuova vita all’hotel Regina. Passi avanti per la vendita. Il piano del re dei camping

Montecatini, 13 marzo 2025 – “Montecatini? Un posto fantastico: così non si può non guardare, non si può lasciare in questo stato. Potrebbe essere un’occasione per un rilancio”. Claudio Cardini, titolare di Human Company, azienda fiorentina leader nel settore del turismo all’aperto, con un giro d’affari di 200 milioni di euro all’anno, ha confermato il suo interesse per Montecatini, ai microfoni del Tgr della Toscana. L’occasione è stata la festa a sorpresa organizzata dai suoi cari al caffè storico del Tettuccio in occasione del suo compleanno.

Il primo obiettivo di Hc a Montecatini sembra essere l’Hotel Du Park et Regina, in viale Diaz. Dotato di oltre 100 camere, l’albergo si trova senza dubbio in una posizione privilegiata, ai piedi della collina con vista verso Montecatini Alto. Cardini potrebbe anche valutare la possibilità di investire in altro modo sulla città, contribuendo senza dubbio al tanto agognato rilancio. L’imprenditore è senza dubbio uno dei nomi di punta in Italia e le sue capacità professionali ed economiche sono davvero rilevanti. “Human Company – si legge nella presentazione sul portale dell’azienda - gruppo fiorentino attivo nei settori ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, nasce negli anni Ottanta come Ecv Group dallo spirito imprenditoriale della famiglia Cardini Vannucci, in origine attiva nel settore tessile a Prato. La virata verso il mondo del turismo avviene nel 1982 con l’acquisizione del primo campeggio: si tratta del Girasole a Figline Valdarno. La struttura, che da area di piazzole per tende e roulotte viene trasformata in un modernissimo villaggio immerso in oltre 31 ettari di verde con confortevoli case mobili, diviene subito una formula vincente replicata negli anni in ognuno dei villaggi del gruppo”.

Il gruppo guidato da Claudio Cardini, “grazie a una coraggiosa attività di acquisizioni e investimenti e a un’esperienza di oltre quant’anni, è oggi leader in Italia nel settore della ricettività all’aria aperta con un’offerta turistica ampia e diversificata. Human Company conta dieci strutture all’aria aperta tra villaggi in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, a cui si affiancano i due ostelli di ultima generazione Plus Hostel a Firenze e Praga e la tenuta Palagina nelle colline del Chianti, intorno a Figline Valdarno”. In questi ultimi anni, il gruppo ha iniziato un processo di rinnovamento del marchio e dell’identità aziendale, dedicandosi molto alle attività a basso impatto aziendale e sempre più moderne. Hc ha partecipato anche alla realizzazione del progetto che ha dato nuova vita al mercato centrale di Firenze.

