Herons-Pielle vietata ai tifosi labronici. Settore ospiti chiuso

Così come era successo in occasione del match contro Roseto anche Fabo Montecatini-Pielle Livorno, in programma mercoledì 6 novembre alle 20.30 al PalaTagliate di Lucca, sarà off-limits per i tifosi ospiti. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico dalla Prefettura di Lucca, su richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Livorno: pertanto il settore ospiti resterà chiuso. Per tutti gli altri settori non esistono variazioni da segnalare, anzi la prevendita in vista della partitissima contro i labronici è già stata aperta, sia in modalità online che fisica.

F. Pal.