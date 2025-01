Herons con il broncio. Leoni in formissima

Il presentimento che il derby di questa sera (20.30 PalaTagliate) pesi di più sulle spalle della Fabo che su quelle de La T Tecnica Gema è un pensiero che aleggia in una vigilia vissuta con addosso sensazioni ben diverse sui due fronti. Se infatti la Pallacanestro, forte del secondo posto in classifica e di un momento di forma eccellente, arriva alla stracittadina termale in condizioni sfavillanti, dall’altra parte gli Herons hanno il broncio, vuoi perché reduci dal ko di Caserta, vuoi perché respirano un’aria non di crisi, ma di messa in discussione di aspetti fondanti dei successi che hanno contraddistinto la loro giovane storia. Aver sempre perso (o quasi) nelle partite che contano sta segnando uno spartiacque con il passato, dove la squadra di Barsotti aveva abituato (male) tutti a vincere sempre (o quasi). Dalla serie con Avellino degli scorsi playoff qualcosa è cambiato. La Fabo continua a produrre pallacanestro solida e di sistema, ma con qualche scricchiolio in più e con meno continuità. La sensazione è che questo gruppo possa dare di più (specie se il conto con gli infortuni fosse stato definitivamente saldato), ma anche che abbia dei limiti che il campo ha già fatto venire a galla.

Insomma, Fabo-La T Gema sa tanto di derby del ’redde rationem’. La Fabo ha l’occasione per lanciare un segnale di discontinuità rispetto a quanto fatto finora in una partita speciale, scacciare qualche fantasma di troppo che aleggia e fornire (finalmente) un segnale di forza che darebbe slancio e nuova fiducia. La T Gema invece può ’inguaiare’ i cugini, mettendo all’ordine del giorno la parola crisi. Per questo il derby di Montecatini numero quindici sa tanto di resa dei conti.

Niccolò Casalsoli