Guai in casa Herons: Lorenzetti pronto al forfait. Leoni al completo: anche Angellucci è disponibile

Per una volta la Gema Montecatini non sarà messa peggio dell’avversario di turno in quanto ad assenze: nel derby di questo pomeriggio contro la Fabo Herons i leoni termali saranno infatti al completo per la sesta volta dall’inizio del campionato. Presente e arruolabile anche Simone Angelucci. Dall’altra sponda invece dubbi sull’impiego di Gianluca Carpanzano e Antonio Lorenzetti. La guardia calabrese degli Herons non gioca dalla partita contro Piacenza del 14 gennaio scorso per un problema muscolare e pur avendo ripreso negli ultimi giorni ad allenarsi coi compagni, rifinitura compresa, manca ovviamente del ritmo partita. Il grande punto interrogativo riguarda però Lorenzetti, che contro Brianza ha rimediato un infortunio all’addome e in Coppa Italia si è sacrificato per la causa rossoblù, giocando sul dolore. Il suo problema fisico però si è riacutizzato. La sensazione è che coach Federico Barsotti e il suo staff non lo vogliano rischiare in previsione anche del tour de force settimanale, con tre partite a distanza di pochissimi giorni.

F.Pal.