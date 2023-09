Grida e spintoni in via Don Minzoni tra la gente

Una donna ’contesa’ – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – tra due uomini, uno dei quali ha provato a portarla via come se fosse un oggetto. Non è la trama di un film noir: è successo ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via Don Minzoni. All’improvviso i tre hanno iniziato un litigio verbale piuttosto acceso che ha richiamato l’attenzione dei passanti. Uno dei due uomini ha cinto con le braccia la donna per portarla via. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.

Gli agenti hanno cercato di calmare i ’contendenti’, ma, almeno in un primo tempo, l’impresa si è rivelata impossibile. Le grida si sono fatte sempre più forti, mentre la gente continuava ad arrivare per vedere che cosa stesse accadendo. I vigili urbani però non si sono persi d’animo e hanno fatto di tutto perché la situazione non degenerasse in una vera e propria rissa nel cuore del centro cittadino.

A un certo punto, via Don Minzoni è stata praticamente invasa dagli spettatori accorsi per assistere al possibile match. Grazie alla pazienza e alla grinta della polizia municipale, i tre protagonisti dello scontro sono stati pian piano ricondotti alla ragione e la situazione è tornata alla normalità. I passanti hanno perso la loro occasione di assistere all’incontro.