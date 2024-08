Gran Premio industria e artigianato: si parte l’otto settembre

Lamporecchio è pronta ad ospitare gran parte del 46° Gran Premio Industria e Artigianato, manifestazione organizzata dall’Unione Ciclistica Larcianese in programma domenica 8 settembre con partenza ed arrivo a Larciano. Un coinvolgimento di grande respiro, quello tra Lamporecchio e uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote, grazie alla rinnovata sinergia tra gli organizzatori dell’evento e l’amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Anna Trassi.

Il ciclismo è da sempre impresso a tratto marcato nella storia di Lamporecchio. Per celebrare al meglio l’evento, l’amministrazione comunale ha promosso una serie di eventi collaterali dedicati al pubblico, tra i quali l’atteso ’In bici con i campioni’, una pedalata da Lamporecchio e Larciano, sulle strade del Gran Premio, che adulti e bambini affronteranno in compagnia di Andrea Tafi, campione italiano, vincitore della Parigi-Roubaix, del Giro delle Fiandre e del Giro di Lombardia e di Paolo Ferrali, vincitore di nove titoli italiani in varie discipline e, attualmente, tecnico biomeccanico di ciclismo. Una valida opportunità, questa, per avvicinare i bambini al ciclismo lanciando, inoltre, un chiaro messaggio rivolto alla sensibilizzazione degli automobilisti per una guida responsabile. Il raduno di ’In bici con i campioni’ è previsto per le 8.30 dell’8 settembre in piazza IV Novembre, a Lamporecchio.

All’interno dell’area di ritrovo sarà presente uno spazio espositivo riservato alle aziende locali ed un punto noleggio bici, per poter partecipare all’iniziativa disponendo degli esemplari messi a disposizione da Leonardo da Vinci Bike Tour.

Partenza prevista alle ore 9.30 da piazza Berni. Poi spazio al Gran Premio. Un saluto all’insegna di colore e calore, quello previsto alla partenza e all’arrivo di Larciano: nelle due occasioni verranno messi a disposizione degli appassionati dei fischietti, per rendere ancor più vivaci le fasi cruciali della manifestazione.

All’arrivo, è previsto un omaggio riservato ai bambini. Nell’area adiacente la sede di arrivo verrà inoltre realizzato un villaggio a tema, dove i più giovani, potranno avvicinarsi al ciclismo.