Gran premio Del Rosso, un successo. In città il meglio del ciclismo. L’edizione a Oioli della "Q36.5"

La classica dell’autunno non ha tradito e a far festa è stato il piemontese Manuel Oioli della Q36.5 Continental, team con il quale collabora anche Vincenzo Nibali. Molti sportivi sulla salita di Vico agli otto passaggi della corsa, tanta gente a Montecatini per una passeggiata in città e per assistere al 72° Gran Premio Ezio Del Rosso: appuntamento nazionale con i dilettanti élite e under 23 organizzato dal G.S. Le Casette. Spettacolo e fascino durante quattro ore di gara, prima della conclusione in Viale Verdi. Lo sport del pedale significa anche promuovere territorio e turismo come sottolineato in varie occasioni dal sindaco di Montecatini.

Spettacolo del "Gran Premio" anche dal punto di vista tecnico e agonistico offerto dai 143 partenti di ventisei società. E nel tratto di trasferimento per arrivare in Corso Roma per il via ufficiale, una jeep particolare a fare da apripista guidata dall’ex professionista Paolo Fornaciari, con a bordo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i dirigenti del ciclismo, il presidente regionale Saverio Metti e quello provinciale Alessandro Becherucci, Mario Ieri per tanti al timone del G.S. Le Casette e colui che ora presiede il gruppo montecatinese Giuseppe Bellandi.

Sul palco di arrivo alla cerimonia di premiazione è intervenuto invece il sindaco Luca Baroncini, a sottolineare l’importanza della manifestazione per la città intera. È stata una gara selettiva (33 coloro che l’hanno conclusa) e condotta ad oltre 42 di media che nel finale ha portato al comando sette atleti di società diverse, e lo sprint finale è stato vinto dal ventenne Manuel Oioli guidato dal tecnico toscano di Lazzeretto Daniele Nieri, che è sicuramente tra i giovani più interessanti della categoria Under 23. Ai posti d’onore Garavaglia e Bortoluzzi, quindi Kajamini, Parravano, Belletta e Cavallo. Con un ritardo di 19" è giunto Mosca, a 48" Innocenti (primo toscano) mentre al decimo posto a 1’28" si è classificato Bauce. Ottima l’organizzazione per una grande giornata di sport.

Antonio Mannori