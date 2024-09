Gli Italiani di pump track nell’impianto Bike360

Domenica prossima gli occhi di tutti gli atleti e gli appassionati di pump track saranno su Ponte Buggianese. Il comune valdinievolino ospiterà infatti i Campionati Italiani presso il Bike360, uno degli impianti più moderni e all’avanguardia dell’intero panorama nazionale. Un’occasione unica per dare ulteriormente risalto ad una disciplina, il pump track, in costante crescita e per sottolineare quanto Ponte Buggianese sia ormai diventata un punto di riferimento per tutta Italia. "Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana che ci ha dato un grande aiuto – ha sottolineato, nella conferenza di presentazione dell’evento, il sindaco Nicola Tesi –. Siamo orgogliosi che il nostro comune possa ospitare un appuntamento del genere, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti italiani. Sugli impianti stiamo continuando ad investire e la volontà dell’amministrazione è quella di continuare a migliorare la struttura Bike360". Soddisfazione anche da parte di Riccardo Grazzini, proprietario dell’impianto: "L’interesse per il pump track aumenta anno dopo anno – ha puntualizzato Grazzini – e non è il primo appuntamento di cartello che organizziamo a Ponte Buggianese. Siamo sicuri che lo svolgimento dell’evento andrà per il meglio".

Al via tra categorie maschili e altrettante femminili: Esordienti, Allievi e Over 17. Le gare cominceranno intorno alle 10 con le prove cronometrate che serviranno a comporre i tabelloni ad eliminazione diretta, dopo di che i riders si sfideranno uno contro uno. L’evento di pump track va ad inserirsi nel calendario della Toscana Tricolore 2024, che ha visto la nostra regione ospitare molti eventi di ciclismo sia su strada che su pista.

Michele Flori