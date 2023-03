Gli eventi di scherma e rally fanno bene anche al turismo Under 14 in gara al Palaterme

Presentata in municipio la prova interregionale under 14 di scherma che fino a domani porta sulle pedane del Palaterme oltre 400 bambini. Alla presenza dell’assessore Alessandra Bartolozzi, che ha espresso la soddisfazione di poter ospitare una disciplina cosi prestigiosa, storica ed educativa, il presidente della Scherma Pistoia Luca Magni ha ricordato la solida tradizione organizzativa del sodalizio pistoiese e l’emozione di poter finalmente riprendere questa attività dopo gli anni della pandemia. Magni ha ringraziato il Comune e in particolare l’ufficio sport per la collaborazione e la disponibilità, oltre alle società di basket che hanno collaborato all’allestimento del campo di gara.

"Festeggiamo nel migliore dei modi il rinnovo per il 2023 dell’abbinamento con il nostro main sponsor ChiantiBanca – ha detto Magni – e un ringraziamento va anche a coloro che ci hanno supportato per questo evento: Caffè New York, Fondazione Giorgio Tesi, Galleria Art’è, Panificio San Marco, Conad Nord Ovest, Mc Donald’s, Casa Desideri e Grafica Settepuntoquattro 7.4". La gara vede impegnati atleti nati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 provenienti da Toscana, Liguria e, per la sola sciabola, Piemonte. Le gare hanno inizio alle 9,30 e si sviluppano per tutta la giornata. L’ingresso è libero.

"Con grande soddisfazione salutiamo il ritorno del Rally della Valdinievole a Montecatini Terme, progetto in cui abbiamo creduto e per il quale, poco più di due anni fa, abbiamo presentato una mozione in consiglio comunale approvata senza alcuna riserva. Siamo certi che questo evento possa essere di grande stimolo all’apertura della stagione turistica". Con queste parole Edoardo Fanucci, capogruppo di Italia Viva, ha accolto il ritorno del Rally della Valdinievole in città il 29 e 30 aprile prossimi. La cerimonia di partenza si terrà nel tardo pomeriggio di sabato 29 aprile alle 18,50 dal piazzale Domenico Giusti antistante le Terme Tettuccio, mentre l’arrivo sarà a Larciano, in piazza Vittorio Veneto dalle 16,45 di domenica 30.

