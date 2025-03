"Gli assi viari ko. Intervenire subito"

"Sono soddisfatta dell’incontro che ho avuto con il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano e il presidente Giani. Ho mostrato loro diverse foto, che testimoniano i danni subiti. Ho visto condivisione e interesse. Lunedì un rappresentante del Genio Civile ha visitato i luoghi che hanno subito maggiori danni. Purtroppo ne abbiamo diversi e alcuni con il passare delle ore stanno peggiorando. Le strade comunali che presentano maggiori criticità sono via Porcianese, via Pio La Torre, via Giugnano e anche una parte del percorso salute. Chiaramente desta molta preoccupazione anche la strada del Montalbano che presenta profonde e gravi ferite al manto stradale, tanto che è stata disposta dalla Provincia la chiusura al transito, non sappiano fino a quando. Il presidente Giani conosce molto bene questa strada ed è rimasto male nel vedere come è ridotta. Questa via di comunicazione è vitale per raggiungere la piana pistoiese per tutta la comunità di Lamporecchio e quindi ho chiesto alle autorità regionali di affrontare la questione con la massima urgenza e sostanziose disponibilità economiche".