Giurlani di nuovo in campo. Candidato sindaco... a Fabbriche: "Sono i cittadini a chiedermelo"

Era nell’aria. Già da tempo circolava la voce, in città. Ma non erano mai arrivate conferme ufficiali dal diretto interessato. Conferma che, adesso, è arrivata. Nella prossima tornata di elezioni amministrative, Oreste Giurlani tornerà ad avanzare la propria candidatura a sindaco a Fabbriche di Vergemoli, il comune lucchese nato nel 2014 dalla fusione fra Fabbriche di Vallico (dove Giurlani ha già coperto per due mandati il ruolo di sindaco) e Vergemoli. "Me lo chiede la gente – afferma l’ex primo cittadino di Pescia, attualmente consigliere comunale di opposizione eletto nella lista Pescia Cambia – vogliono che torni dopo l’esperienza di due mandati fatta anche a Pescia. Del resto ho il cuore in Garfagnana – ammette –, a Fabbriche di Vallico in particolare. Da qui la mia volontà di tornare a presentare la mia candidatura, per tornare a prestare la mia esperienza e la mia professionalità a questa comunità".

Come già a Pescia, quando in entrambi i mandatila sua candidatura era supportata da una serie di liste civiche, anche per il suo ritorno a Fabbriche di Vergemoli Giurlani godrà dell’appoggio di un gruppo civico, formato da persone provenienti dalla società civile. "Ho trovato l’aiuto, lo stimolo, la spinta necessaria, anche da alcuni sindaci dell’area – spiega – da Castelnuovo Garfagnana a Coreglia, da Barga a Borgo a Mozzano. E poi dall’ex senatore Andrea Marcucci, che vedrebbe di buon occhio il mio arrivo. E questo sarebbe importante. Sarei eletto in un piccolo comune, ma faremmo squadra. E la valle ha bisogno di far squadra, di lavorare insieme. Se i sindaci sono uniti, e hanno le idee chiare su dove si vuole andare – aggiunge – , possiamo ripartire, dopo gli anni della pandemia, con lo sviluppo della zona. D’altronde, già dieci anni fa, quando ero sindaco di Fabbriche di Vallico, lavoravamo in questo modo".

In caso di vittoria elettorale, Giurlani dovrà lasciare la poltrona di consigliere comunale. Al suo posto dovrebbe subentrare la prima non eletta nella lista Brizzi Sindaco - Avanti Tutta Pescia con Giurlani, Annalisa Mucci, 52 anni, agente di Polizia Municipale al Comune di Lucca e volontaria della Misericordia di Castelvecchio, dove vive, che nel 2023 raccolse quarantacinque preferenze. Emanuele Cutsodontis