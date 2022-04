Giunta, nell’uovo niente assessore

Il centrodestra prosegue la ricerca di una donna, in base alle quote rosa previste per la giunta, da inserire in giunta come nuovo assessore e, forse, vicesindaco, dopo le dimissioni di Francesca Greco. Al momento l’obiettivo resta quello di individuare una figura competente dal punto di vista tecnico nel turismo e che sia gradita a tutta la maggioranza. Forza Italia, comunque, seppur scomparsa dal consiglio comunale e dalla giunta, ha ribadito di voler proseguire la sinergia con il sindaco Luca Baroncini, una dichiarazione che sottintende la necessità di essere rappresentati in modo adeguato. La prossima settimana sarà senza dubbio decisiva per la nomina, anche perché, a stagione ormai iniziata, serve più che mai un assessore al turismo. Intanto Lega e Fratelli d’Italia in un comunicato replicano ai partiti di minoranza. "A quasi tre anni dal severissimo verdetto delle urne - si legge nella nota il centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle non sono ancora riusciti a metabolizzare la sconfitta - frutto di 10 anni in cui Montecatini è stata ridotta ai minimi termini - e prosegue con la sua opera di denigrazione e di calunnia, l’unica arma che ha saputo usare da giugno 2019 in avanti. I danni fatti in 10 anni non si possono certo rimediare con un tocco di bacchetta magica, specie in un comune turistico devastato per 26 mesi sui 34 di amministrazione Baroncini da un’emergenza sanitaria, cui ha fatto seguito una deprecabile guerra che renderà ancora più difficile il ritorno della clientela straniera. Ma non è certo nostra intenzione nasconderci dietro la crisi mondiale! Questo è il momento di mettere da parte le polemiche e concretizzare la tantissime cose alle quali la Giunta - con o senza l’assessore al turismo - sta lavorando da mesi; a partire dai circa 8 milioni di fondi statali da spendere per apportare quelle migliorie alle nostre strutture di cui la città ha estremo bisogno, soldi che l’amministrazione è riuscita brillantemente a reperire in una misura che ha pochi uguali in Italia in rapporto alle dimensioni della città; di fondamentale importanza saranno anche i fondi statali messi a disposizione delle città patrimonio Unesco, progetto complesso e articolato al quale l’amministrazione sta lavorando fin dal giorno successivo all’uscita dei bando".