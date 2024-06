Giunta, ci siamo quasi. Del Rosso configura il nuovo scenario

Montecatini Terme, 1 luglio 2024 – Servirà ancora una settimana per definire la nuova giunta di Claudio Del Rosso. Sul fronte della lista civica che lo ha sostenuto sono ormai definiti gli assessori Marco Silvestri, a cui andrebbe il ruolo di vicesindaco, ed Enrico Giannini, ingegnere gestionale. Sul fronte del Partito Democratico, il segretario comunale Moreno Mencarelli non ha accettato l’elezione a consigliere, preso dagli impegni lavorativi e da possibili incarichi politici dei prossimi mesi. Al suo posto, entra Beatrice Chelli, che era rimasta esclusa per la parità di voti con Siliana Biagini, posizionata più in alto in lista, che l’ha quindi superata.

Chelli , molto impegnata nel lavoro che ha portato Montecatini a entrare nel patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco, sembrerebbe destinata a entrare in giunta come assessore alla cultura e all’istruzione. Del Rosso e il Pd, adesso, devono trovare un accordo sul secondo nome che, per forza di cose, deve essere quello di una donna, per rispettare i criteri legati alla parità di genere. Questo assessore potrebbe essere anche scelto tra personalità di area non elette in consiglio comunale. Il confronto, molto dedicato al piano programmatico, sembra comunque destinato ad andare avanti almeno fino a sabato prossimo. Simone Magnani, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, in queste ore, dovrà valutare bene alcune questioni legate al suo lavoro e agli impegni relativi, questione da non sottovalutare per garantire una presenza continua in Comune prima di accettare il ruolo di assessore. Se dovesse rifiutare, Del Rosso sceglierà un altro esponente del Movimento Cinque Stelle.

Tutta da vedere la questione legata alla nascita della nuova Destinazione Management Organization. Il sindaco ha la massima stima nei confronti di Alessandra De Paola, che ritiene un manager turistico estremamente competente. L’ultima parola spetterà però alle categorie economiche, anche sulla base dell’investimento che faranno per la nuova struttura e alla formula giuridica con cui verrà realizzata la nuova Dmo.

Intanto Del Rosso prosegue in modo accurato l’approccio con gli uffici comunali e l’analisi dei dossier aperti. Il sindaco attende anche l’esito della gara in scadenza il 16 luglio per la vendita, attraverso offerte non inferiori a 42 milioni di euro, del patrimonio strategico delle Terme. Il liquidatore Enrico Terzani e il commissario giudiziale Alessandro Torcini hanno invitato tutti a non fare azioni che possono interferire sull’esito della gara, prevista dal concordato preventivo in continuità. Regione e Comune attendono la scadenza.