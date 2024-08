Giramondo torna a casa per il gelato: "Lo faccio nel mio luogo del cuore"

Si chiama Federico Galli ed è un giovane avventuriero dell’enogastronomia che, dopo più di 10 anni di esperienza all’estero, è sbarcato nuovamente in Traversagna, dove ha aperto una gelateria. Un locale adatto per le famiglie, anche per la strategica posizione di fronte al parco giochi.

"Ho vissuto a Sydney in Australia per 2 anni e dal 2016 al 2023 ad Amsterdam dove ho aperto due ristoranti di cucina italiana proprio nel centro della capitale. Adesso ho deciso di tornare nei luoghi dove sono stato bene e ho lasciato gli affetti optando per una esperienza di gelateria".

La gelateria si chiama 85. La sua famiglia è originaria di Borgo a Buggiano.

"Da novembre 2023 ho deciso di specializzarmi nel mondo del gelato seguendo i corsi all’università del gelato Carpigiani a Bologna. Uso i prodotti del territorio come il latte del Mugello, i pinoli di San Rossore e altri prodotti tipici della nostre zone non disdegnando materie prime non toscane come i pistacchi siciliani e le nocciole delle Langhe . Il nome della gelateria deriva dal mio anno di nascita, una curiosità che mi allaccia a Traversagna , e per di più alla via dove sorge la gelateria. Nei miei primi 2 anni di vita abitavo con i miei genitori n un appartamento sopra la mia nuova gelateria. Quindi per me è un vero ritorno alle origini con il bagaglio di esperienze all’estero. Questo per me è il luogo del cuore".

Il locale è nella piazzetta che nel tempo ha sviluppato una notevole anima commerciale con la pasticceria Europa, il negozio di parrucchieri Segni Particolari e due negozi di abbigliamento di marca per giovani e bambini molti ricercati nella zona. Un’area sulla quale anche l’amministrazione comunale ha investito notevoli risorse.

Giovanna La Porta