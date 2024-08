Giovani Granata, sì alla scuola calcio: "I nostri bambini potranno giocare"

Sì alla nuova scuola calcio per i bambini. A darne notizia è l’assessore allo Sport Libero Roviezzo che ha convocato i genitori che nelle scorse settimane i Giovani Granata avevano svincolato dai tesseramenti, per presentare la nuova società. L’appuntamento è per stasera alle 21,15 alla sala Iozzelli della biblioteca comunale all’Osteria del Pellegrino dove saranno forniti tutti i dettagli in merito alla nuova organizzazione. "A Monsummano i nostri bambini non resteranno senza poter giocare - ha anticipato Roviezzo - potranno proseguire con una nuova scuola calcio. È bene fare chiarezza su questa vicenda, per questo ho convocato le famiglie dei genitori che si erano iscritti ai Giovani Granata e che sono stati svincolati dalla società stessa, epr dare tutte le informazioni che vogliono".

La nuova società che si occuperà dell calcio giovanile in città è formata dalle società Asd Intercomunale Monsummano, Fc Cintolese e Asd Bioacque Le Case che si sono unite per far ripartire la scuola calcio per i bambini. "A tal fine - fanno sapere i tre soggetti in una nota congiunta firmata dai presidente Luigi Schettino, Daniele Giannini e Cristian Buffandolf - l’Asd Intercomunale Monsummano provvederà ai tesseramenti con la propria matricola Figc e all’iscrizione per i campionati provinciali per età, previa verifica del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni consentite per ciascuna categoria. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie per iscriversi alla prima fase autunnale dei campionati, sarà comunque possibile effettuare l’iscrizione alla scuola calcio per consentire ai ragazzi di poter praticare l’attività sportiva con istruttori qualificati così preparandoli alla seconda fase primaverile con l’auspicio di raggiungere i numeri per partecipare alle competizioni primaverili. L’iscrizione alla prima fase autunnale scade il 16 Settembre 2024. Pertanto tutti i genitori che ancora non hanno provveduto al tesseramento presso altre società che potranno recarsi alla sede dello stadio Strulli di Monsummano Terme sita in via F.lli Rosselli n.129/131 a partire da lunedi 26 Agosto, con orario 16 – 19 per iscrizione ed informazioni . Informiamo inoltre che, solo ed esclusivamente per questa stagione sportiva, non sarà richiesta alcuna quota di iscrizione, mentre per il kit di allenamento la quota volontaria minima da versare è pari ad euro 50,00 (cinquanta). Tutta l’attività giovanile calcistica verrà svolta presso il campo sportivo comunale Loik".

Arianna Fisicaro