Giovane padre muore per una malattia, dolore per la scomparsa di Gino Casola

Pescia, 22 luglio 2024 – Due anni fa, in seguito a un incidente sugli sci, gli era stata diagnosticata una malattia rara quanto terribile. Gino Casola, 46 anni, professionista attivo nel settore immobiliare, sposato e padre di una bambina, non ce l’ha fatta.

Era stato sottoposto a trapianto, sembrava che il problema fosse ormai alle spalle. Invece la malattia è tornata a esplodere in tutta la sua gravità, e questa volta non c’è stato niente da fare. La sua scomparsa ha gettato nello sgomento tutti i numerosi amici, in particolare i compagni di squadra del Tennis Club Colleviti, con i quali aveva militato, ottenendo buoni risultati, nei campionati Uisp e Fip, giocando tante partite e diventato un punto di riferimento.

Si sono presentati in tanti, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castellare, per rendergli l’estremo saluto in una giornata molto triste per la comunità pesciatina, dove Gino Casola aveva vissuto per tanto tempo, prima di spostarsi a Uzzano. Lascia una famiglia in lacrime, i genitori, la moglie Jana, la figlia Lara, i fratelli Mario e Claudia.