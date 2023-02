"Giannino? No grazie". Dipendenti rinunciano

Ci lavorano in tanti in Valdinievole e la stessa famiglia fondatrice aveva legami con la Provincia di Pistoia. La storica azienda di Altopascio, la Giannino Distribuzione, nata nel 1902, fatturato tra i 45 e i 50 milioni di euro, leader in Italia nel settore ingrosso abbigliamento e tessile, cambia proprietà. La capofila è nella cittadina del Tau, ma ci sono pure le filiali di Firenze, Parma e Perugia. Creata una new.co, con il 51 per cento che passa all’azienda Prati srl di Forlì, il 100 per cento dal 2024. Tra le condizioni poste, la conservazione del posto per tutti gli addetti. Questo però è diventato il piano B. Quello che è andato in porto. Sì, perché il titolare attuale, Pierpaolo Viti, ha provato a regalare tutto ai suoi dipendenti i quali ci hanno pensato per due anni e poi hanno declinato la generosissima offerta. Il motivo? L’ansia, lo stress, la preoccupazione di non riuscire a far funzionare l’impresa nel migliore dei modi, non avendo esperienza. Dottor Viti, in una fase socio-economica di contrasti e di vertenze nel mondo industriale, questa esperienza è senza dubbio rara , come si sono create le condizioni per questa sintonia con chi lavora per lei?...