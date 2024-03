Gema, sotto con Rieti per il quarto posto

La vittoria contro la Virtus Cassino ha riportato la Gema Montecatini n una situazione di classifica e di morale che in casa rossoblù non si vedeva da tempo. Ora nel sabato di Pasqua i leoni termali cercano conferme al cospetto di un’altra formazione laziale, la NPC Rieti, rimasta orfana del craque Terrence Roderick ma capace comunque di ottimi risultati, come ad esempio quello arrivato non più di tre giorni fa contro un’altra candidata ai playoff come Brianza. Salto a due alle 20.30 al PalaTerme per un match che in caso di esito positivo potrebbe avvicinare sensibilmente Gema alla conferma del quarto posto finale: "Rieti è al terz’ultimo posto in classifica e difficilmente eviterà i playout, ma può comunque ottenere una posizione migliore e ci aspettiamo che lotti fino all’ultima giornata per questo obiettivo – analizza coach Marco Del Re - Ha cambiato molto in corsa e dopo aver perso Roderick ha ritrovato fiducia con gli innesti di Sulina e Zucca , anche se i più pericolosi del gruppo allenato da coach Ponticiello sono Markovic e Da Campo, assieme al lungo molto fisico Cassar e all’esterno Melchiorri. Da parte nostra sarà fondamentale essere più concreti e cattivi agonisticamente se vogliamo centrare il risultato che cerchiamo. Il primo obiettivo stagionale è stato centrato, ma ci meritiamo di lottare adesso per il quarto posto, per quanto abbiamo fatto durante questa intensa stagione. Poi vedremo il 21 aprile cosa ci dirà la classifica".

Tra le fila rossoblù è parso invece in netta crescita Simone Angelucci, che con il suo ingresso in campo nel terzo quarto del match di Cassino ha fatto la differenza nella propria metà campo e che stasera potrebbe tornare nello starting five: "Simone sta tornando, mercoledì ha avuto un impatto molto positivo sul match dandoci solidità in difesa – ammette il tecnico livornese – L’obiettivo adesso è ripartire dagli appena 29 punti concessi nei secondi due quarti del PalaVirtus, vogliamo vincere a tutti i costi".

Filippo Palazzoni