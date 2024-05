Gema-Fabriano, si parte: "PalaTerme da difendere"

Si alza ufficialmente il sipario sui playoff di Serie B Nazionale 2024. La ’spring madness’, come in molti chiamano questa fase dei campionati cestistici prendendo spunto dalle finali NCAA americane, negli ultimi anni non aveva mai generato a Montecatini Terme tanta attesa come quella che si è vissuta nelle ultime settimane: la città è riuscita a piazzare infatti entrambe le sue rappresentanti nella griglia di partenza di questa post-season, e se in molti sarebbero stati pronti a scommettere sulla Fabo Herons Montecatini la qualificazione ai playoff della Gema Pallacanestro Montecatini, peraltro con la possibilità di contare sul vantaggio del campo al primo turno grazie al quarto posto in campionato, non era così quotata ad inizio stagione.

Saranno proprio i leoni termali ad aprire le danze questa sera alle 20.30 al PalaTerme contro la temibile Ristopro Fabriano: la squadra marchigiana è stata protagonista di una rimonta prepotente nel girone di ritorno di regular season, risalendo la classifica dal dodicesimo al quinto posto finale e terminando il campionato in crescendo. Con ogni probabilità se la stagione regolare fosse durata ancora un paio di settimane avremmo visto la Janus in ben altre posizioni di classifica: "Fabriano è l’avversaria forse più scomoda per noi: ha un record di 14 vinte e 3 perse nelle ultime 17 partite e da gennaio ad oggi, ovvero da quando Andrea Niccolai è subentrato in panchina, solo la Pielle Livorno tra le sedici protagoniste dei playoff è riuscita a fare meglio – analizza coach Marco Del Re – Merito anche e soprattutto di un gruppo esperto e di qualità: ci sono Stanic, quarant’anni di grande leadership conditi da 13 punti e 6 assist di media a partita, ma anche il tiratore e senatore Verri, inserito a febbraio, Granic, croato che gioca da 4, e infine Negri, atleta prorompente e giocatore di categoria superiore. Il pericolo pubblico numero uno a mio avviso però è Centanni".

Sul parquet di via Cimabue stasera e lunedì per gara 2 si sfideranno perché passato e presente della pallacanestro nella città delle terme: oltre a coach Niccolai, che da queste parti non ha di certo bisogno di presentazioni, anche Stanic e Centanni sono passati da Montecatini, in momenti diversi: "Sono tanti gli spunti di interesse che offre questo confronto: per noi inizia la fase sì più tosta ma anche avvincente e affascinante, i playoff col fattore campo ce li siamo sudati e conquistati ma arrivati fin qui non vogliamo certo sfigurare. Noi dovremo fare grande attenzione in difesa, limitare al massimo la loro capacità di andare al rimbalzo d’attacco, e sfruttare le loro criticità: giochiamo contro una squadra forte, che ha qualcosa in più in attacco ma che è la quarta peggior difesa del girone B…".

Filippo Palazzoni