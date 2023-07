Ritorna lo storico Gambrinus di Montecatini, ordinanza comunale al Bar Biondi

Montecatini Terme, 26 luglio 2023 – L’ex Foody Farm torna a essere il "Gambrinus di Montecatini" ed è pronto a essere riaperto questa sera dagli ex gestori del Bar Biondi. Si tratta di un ritorno all’identità storica del celebre locale montecatinese, che non si limiterà a colazioni, pranzi, aperitivi e cene. Il piazzale del Gambrinus diventerà, nelle intenzioni dei gestori, "il piazzale dei sapori e delle idee", con la migliore produzione enogastronomica della nostra realtà e incontri culturali.

Montecatini, sempre secondo le intenzioni dei gestori, ritroverà un pezzo importante della propria identità, dove si sono esibiti grandi artisti come Domenico Modugno e Luciano Virgili. La nuova organizzazione sta lavorando duramente per garantire l’apertura di questa sera e riaccendere un sogno.

Se un locale storico di Montecatini riprende vita, un altro resta ancora chiuso. Dopo l’addio dei gestori, a causa del contenzioso con la proprietà, il Bar Biondi al momento è inattivo e non si sa ancora quando e se riaprirà durante questa stagione estiva. Il settore edilizia privata del Comune, inoltre, ha emesso un’ordinanza per il ripristino dell’occupazione del suolo pubblico preso in eccesso dal locale rispetto a quanto concesso dall’ente pubblico. Il 12 luglio, l’amministrazione aveva intimato di rimuovere ogni opera e arredi non autorizzati entro cinque giorni. Poiché questa richiesta non è stata rispettata, il Comune ha ordinato, a partire da lunedì scorso, di rimuovere tavoli, sedie e poltroncine presenti sul suolo pubblico che esuberano il suolo concesso con posizionamento di pedana per una superficie di 81 metri quadrati, entro 20 giorni dalla data del provvedimento.

Intorno al Bar Biondi è stata installata una copertura da cantiere che non rafforza certo l’immagine della zona tra il primo tratto di viale Verdi e piazza del Popolo. La speranza è che i lavori durino il più breve tempo possibile. Anche la nuova chiusura dello storico bar, per decenni uno dei simboli di Montecatini, crea forti timori che Montecatini non possa fare conto su un locale del genere per questa stagione turistica. La situazione dei pubblici esercizi nel cuore della città è quanto mai complicata, ma la speranza è che in pochi giorni viale Verdi possa tornare a offrire a turisti e montecatinesi due luoghi di punta dell’intrattenimento.