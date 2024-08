Toscana in festa: Rossetti d’oro nello skeet misto, Ponte Buggianese esulta per il suo Gabriele

Ponte Buggianese, 5 agosto 2024 – La Valdinievole esulta per Gabriele Rossetti alle Olimpiadi di Parigi. E’ oro per lui in coppia con l’umbra Diana Bacosi nello skeet misto.

Una gara ad altissima tensione, ma lla fine appunto la Valdinievole e la Toscana possono esultare per un atleta che già aveva ottenuto un oro pesantissimo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016. Il compianto padre Bruno, scomparso nel 2018, è stato un riferimento per il tiro a volo italiano. Aveva vinto il bronzo nella stessa specialità a Barcellona ‘92.

La coppia italiana ha battuto gli americani Smith e Hancock per 45-44. Decisiva l'ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli.

Fu proprio il padre Bruno a introdurre Gabriele alla disciplina. La famiglia di Rossetti, con in particolarel a mamma Isabella, gestisce il tiro a volo di Pieve a Nievole. Una squadra in cui c’è tanta toscana quella dello skeet. Il tecnico infatti è Andrea Benelli, fiorentino, un nome di primissimo piano del tiro al volo, con il quale ha vinto tutto.

Olimpiadi di Parigi che sono un ottovolante per Rossetti, escluso dalla finale olimpica del singolo per un soffio.