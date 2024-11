Furto in auto e al bar. Minorenne denunciato

Aveva già commesso un furto e tentato di compierne un altro la stessa notte. Ma un ragazzo con meno di 18 anni, forse, non era ancora soddisfatto delle sue imprese, grazie al curriculum di tutto rispetto che può già vantare alla sua età, e cercava un’altra opportunità di rubare. Gli agenti del commissariato di Montecatini hanno denunciato un minorenne italiano, residente nella zona centrale della città perché ritenuto responsabile di un furto a bordo di un’autovettura e di un tentato furto all’interno d un bar, nelle notti scorse.

Attraverso l’analisi e la comparazione delle immagini di videosorveglianza estrapolate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino con quelle acquisite dalle apparecchiature in dotazione dalle vittime, la polizia di Stato ha ricostruito i movimenti che il ragazzo ha effettuato già a partire dalla mattinata di quel giorno. Il minorenne è stato ripreso mentre entrava in un bar vicino alla stazione ferroviaria. In quell’occasione, il ragazzo indossava gli stessi abiti utilizzati la notte nel corso del furto sull’autovettura e il successivo tentativo di furto nel bar. Pertanto, attraverso applicativi in dotazione alle forze dell’ordine, utilizzando i fotogrammi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, il minorenne, che ha già precedenti penali per analoghi reati, è stato denunciato.

Ma le avventure di questo precoce ladro in città sembrano non essere finite qui. In seguito alla segnalazione di intrusione e a tentativo di furto in un’abitazione di Montecatini giunta nei giorni successivi alla sala operativa del commissariato, gli agenti, al termine del sopralluogo, hanno notato poco distante la presenza sospetta del minorenne che, in quel contesto, non ha saputo giustificare i motivi per cui si trovava in quel luogo a quell’ora della notte.

Da. B.