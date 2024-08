Valdinievole, raffica di spaccate notturne. Bar, ristoranti e negozi nel mirino

Valdinievole, 4 agosto 2024 – «Certe notti coi bar che son chiusi..." cantava Luciano Ligabue, che purtroppo pare essere stato preso alla lettera da chi ha trovato bar, ristoranti e negozi chiusi approfittandone per svaligiarli. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in località Uggia e Bizzarrino a Monsummano e Casterlmartini, al confine con Larciano, quando una banda di malviventi ha visitato in serie quattro negozi e servizi portando via soprattutto il fondo cassa e i contanti presenti all’interno dei locali e infliggendo ingenti danni ai portoni, che sono stati letteralmente scassinati con un piede di porco.

Vittime dei ladri sono stati il ristorante Il Pirata 945 di via Orlandini a Bizzarrino, il punto vendita Ipercarne sulla via Francesca in località Uggia e il negozio di estetica e parrucchiera Immagine Donna sempre sulla Francesca a Pazzera a Monsummano e il bar Le Morette a Castelmartini di Larciano, dove tuttavia pare che i ladri non siano riusciti a entrare, come ha detto la titolare che ha voluto mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto.

Intanto il video delle telecamere che riprendono i ladri in azione al ristorante, pubblicato dalle titolari del locale, sta facendo il giro dei commercianti di Monsummano.

"Hanno fatto parecchio danno al portone – ha detto Chiara, del ristorante Il Pirata – scassinandolo con un piede di porco. Hanno portato via il fondo cassa, che giovedì notte era anche un po’ più del solito perché venerdì mattina avremmo dovuto prendere della merce dai fornitori. L’allarme non è partito ma venerdì è saltata la corrente in tutta Bizzarrino, può darsi ci fosse già un contatto da qualche parte. La cosa strana è che, forse per il rumore del condizionatore acceso, forse perché già dormivamo, non ci siamo accorte di nulla pur vivendo nell’appartamento al piano di sopra al ristorante".

«Non abbiamo allarme né telecamere, che comunque non sono un deterrente visto che i ladri non ci fanno nemmeno caso – ha detto Daniela Boschi, del negozio di estetica Immagine Donna – sono riusciti a entrare nonostante il nostro sia un portone blindato e antiproiettile. Sono stati velocissimi una volta dentro e hanno portato via il fondo cassa. Anche da noi come da altri sono andati diritti ai soldi. Per fortuna non ci hanno preso le attrezzature. Noi abbiamo trovato la brutta sorpresa venerdì mattina all’apertura. I carabinieri di Monsummano sono stati bravissimi, sono arrivati subito, ma ormai non c’era più nulla da fare".