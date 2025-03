Frane sul San Baronto: "Nonostante le deviazioni scuolabus garantiti"

"Nonostante le deviazioni che si sono rese necessarie a causa delle frane su San Baronto, il servizio di trasporto scolastico rimane garantito". La rassicurazione arriva dal consigliere della Provincia di Pistoia, Matteo Giusti. "Negli ultimi giorni diverse linee del trasporto pubblico locale hanno subito variazioni di percorso – puntualizza Giusti –. La viabilità interrotta ha infatti obbligato gli autobus a transitare su un tragitto alternativo che, passando da Lamporecchio, Larciano, Monsummano e Serravalle, ha inevitabilmente allungato i tempi di percorrenza".

Giusti prosegue sottolineando che "nonostante i ritardi sulla linea 52, la riorganizzazione del servizio è già entrata a regime. Siamo in contatto diretto con Autolinee per monitorare costantemente la situazione. Desidero ringraziare i dirigenti scolastici per la comprensione mostrata nei confronti di quei ragazzi che hanno subito disagi indipendenti dalla loro volontà. La Provincia di Pistoia farà la propria parte anche sul piano economico, sostenendo gli sforzi richiesti da queste deviazioni straordinarie. Il nostro obiettivo è e resta quello di garantire un servizio pubblico efficiente, sicuro e rispettoso dei diritti degli studenti e delle famiglie".