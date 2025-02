Frana sulla Sp34, tecnici sul posto: "Il fronte non si è stabilizzato"

I tecnici del servizio viabilità della Provincia hanno effettuato ieri un nuovo sopralluogo per monitorare lo stato della frana occorsa sulla SP34 Val di Forfora in località Calamari, nel comune di Pescia. È stato riscontrato che il movimento franoso non si è ancora stabilizzato, questo a fronte della presenza di detriti sulla pavimentazione stradale che comprometterebbero l’utenza veicolare. "Inoltre – spiega sempre una nota della Provincia – , le precipitazioni avvenute nelle scorse ore hanno contribuito al perdurare della criticità in essere". Oggi saranno fatte ulteriori valutazioni anche "per la predisposizione di idonee barriere al piede realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo" e sulla frana di valle. E ancora: la frana sulla SP31 Massa e Cozzile è stata ripulita e il traffico riaperto. Sono occorse, sempre sulla stessa strada, altre due piccole frane che restano però fuori dalla carreggiata e che verranno smaltite e pulite nei prossimi giorni.

A Calamecca, lungo la SP38 Femminamorta-Calamecca, è stata effettuata la ripulitura delle chiaviche per il ripristino dello scolo delle acque. Sarà consentita quanto prima la riapertura del transito al traffico leggero (foto d’archivio).