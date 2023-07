"Forte sviluppo economico per la città"

Il sindaco Luca Baroncini è molto ottimista sul futuro della città. "I dati sulle presenze turistiche dei primi mesi – sostiene – sono molto buoni e addirittura superiori a prima del Covid. Le attese per il prosieguo della stagione sono altrettanto brillanti. Anche il valore aggiunto è in aumento rispetto agli ultimi anni. Questi sono segnali positivi che dimostrano che la città è fortemente attrattiva. Sono però certo che nei prossimi cinque anni vedremo una crescita economica ancora maggiore. Questo per tre motivi. Il completamento entro il 2024 del raddoppio ferroviario che potenzierà non di poco il collegamento con Firenze, favorendo lo sviluppo di un nuovo mercato residenziale di alto livello di dirigenti e quadri di importanti aziende e multinazionali con sede a Firenze. Queste persone troveranno in Montecatini una città più a misura d’uomo e meno caotica in cui scegliere la propria residenza. Lo stesso discorso potrebbe valere per studenti universitari e ovviamente per i turisti. L’aumento della domanda farà crescere il mercato immobiliare, ma anche il numero di utenti di attività commerciali e produttive locali. Secondariamente vorrei porre attenzione al Pnrr: l’amministrazione che presiedo ha ottenuto dallo Stato risorse per circa 10 milioni, soprattuto da destinare alla rimessa a posto e rilancio degli impianti sportivi. Questo genererà lavoro direttamente e sviluppo economico indirettamente nella misura in cui impianti sportivi utilizzabili per eventi nazionali e internazionali che portano presenze turistiche soprattutto destagionalizzate".

Per quanto riguarda le terme, Baroncini sostiene che "il concordato favorirà un processo di privatizzazione di alcuni immobili oggi abbandonati che potranno essere riqualificatite".

Giovanna La Porta