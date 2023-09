Turismo, arrivano i fondi: "Il marchio della città si rilancia con 1,2 milioni"

Montecatini Terme, 29 settembre 2023 – Montecatini si mette in movimento per trovare la strada del rilancio. Il Comune ottiene un milione e 200mila euro, da destinare (fino a tutto il 2024) alla promozione, al rilancio del marchio della città, all’organizzazione di manifestazioni, e un piano strategico per attirare presenze, grazie al progetto, chiamato appunto "Montecatini in movimento" presentato in occasione del bando per le realtà inserite nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco, emanato dall’ex ministro Massimo Garavaglia e confermato dall’attuale titolare del turismo Daniela Santanchè. Il grande impegno dell’assessore Alessandra Bartolozzi ha portato senza dubbio un risultato rilevante per Montecatini, che ha un’opportunità importante. L’esponente della giunta di Luca Baroncini ha realizzato un progetto con il coinvolgimento di soggetti importanti per il turismo, come Alessandro Grassi, titolare dell’agenzia di comunicazione Grassi & Partners di Milano, e la società Bia, organizzatrice di vari appuntamenti in città. L’evento di lancio, sotto la direzione artistica di questa agenzia, si terrà il sabato 14 ottobre e includerà una giornata del Festival "Cosmica", con una immersione nella natura e un pic nic nei prati del parco del Tettuccio, accompagnati da una selezione di artisti per rivisitare il ricco patrimonio architettonico, paesaggistico, naturale ed artistico di Montecatini e restituirlo in una chiave di lettura contemporanea. La fotografia, che il Comune definisce "arte di larga partecipazione e condivisone", è stata scelta per il suo ruolo primario nel promuovere la cultura dell’immagine e per definire il programma di ottobre di "Montecatini in movimento".

Questo programma si aprirà con la partecipazione di Massimo Vitali, uno dei grandi protagonisti contemporanei della fotografia sociale a livello internazionale. L’artista realizzerà una foto negli spazi grandiosi delle Terme Tettuccio, dove il pubblico è invitato a partecipare e diventare parte della storia. La foto sarà poi stampata in grande formato e diffusa attraverso grandi affissioni pubbliche su tutto il territorio regionale, dal 30 ottobre al 15 dicembre. A fare il punto sull’attuale situazione turistica della città, sui problemi e le strategie da affrontare, arrivando alla realizzazione di un vero e proprio piano strategico, ci penserà un vero e proprio guru del turismo a livello internazionale: Joseph Ejarque. Professionista del marketing e della gestione delle destinazioni turistiche, dal 1985 lavora nel settore. Dal 1999 al 2005, ha lavorato come direttore dell’Ente turismo di Torino, con responsabilità nell’organizzazione dei XX Giochi olimpici Invernali. Oggi è presidente di Four Tourism, società di consulenza specializzata in management e marketing turistico delle destinazioni.