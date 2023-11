Fiaccolata dell’Anpi per la pace

Troppe guerre nel mondo, si manifesti per la pace. Parte da qui l’idea che la sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani di Monsummano ha proposto non solo al Comune di Monsummano, al quale ha chiesto il patrocinio, ma anche a tutta la cittadinanza. L’Anpi, infatti organizza per domani, mercoledì 15 novembre, una manifestazione per la pace, in orario serale così da permettere la realizzazione di una più suggestiva fiaccolata notturna contro tutte le guerre. A renderlo noto è il presidente della sezione Anpi di Monsummano Adriano Fagni, che ha detto: "Visto quanto sta accadendo in Palestina e facendo un bilancio, tra l’altro pesantissimo, del numero di guerre in corso in tutto il mondo – dice il capo dell’associazione partigiani – è necessario sensibilizzare il più possibile dando per primi l’esempio della nostra volontà di pace per tutti. Ci auguriamo che alla fiaccolata ci sia affluenza, soprattutto di giovani". Il programma per la fiaccolata di mercolesì 15 novembre prevede il ritrovo alle ore 21 nel centro cittadino di Monsummano e a seguire una introduzione da parte degli organizzatori, un minuto di silenzio per commemorare le vittime delle guerre e poi la partenza della fiaccolata da piazza Berlinguer, per poi proseguire per via Cesare Battisti, via Don Minzoni, via Vittorio Veneto via Matteotti e via Toti. L’arrivo è in piazza Berlinguer dove si terrà anche il saluto finale degli organizzatori. "L’iniziativa è aperta a tutta la comunità – fanno sapere dall’Anpi – e si auspica la presenza di tutte le associazioni presenti sul territorio e di tutte le forze politiche antifasciste che si riconoscono nei valori democratici".

Arianna Fisicaro