Festival Voci d’Oro Miss Frenny in trionfo nella finale dei giovani

Grande successo anche per la finale della categoria Giovani del 26° Festival Voci d’Oro "50 Anni & dintorni" alle Terme Tettuccio. La serata è stata condotta brillantemente da Alessandro Masti di Radio Toscana con Scira Pratesi.

"I giovani dai 16 ai 38 anni – spiega l’organizzazione Marystar – sono la forza di questo Festival. Stanno vivendo esperienze e cercano opportunità per la loro carriera; inseguono il sogno di far diventare la loro grande passione per la musica una professione.Tutte voci stupende provenienti da tutta Italia e suddivise fra cantautori e interpreti".

Vincitore assoluto è una ragazza interprete di 32 anni di Ancora, Francesca Brunori in arte Miss Frenny, una voce incredibile e una tecnica vocale impeccabile che ha conquistato la giuria con il brano di Tina Tuner “The best”. Vincitore dei cantautori è Giada Sangalli in arte Jade di 35 anni di Bergamo. Ha vinto con un brano scritto da lei stessa "No war". Secondo dei cantautori è Gianni Marallo in arte Giama, 31 anni di Cecina con il suo brano “Che vita è”. Secondo degli interpreti Aurora Giudici, 19 anni di Arma di Taggia con “Its oh so”. Terzo dei cantautori Manuel Palmigiano in arte Kuarty, 20 anni di Pescia con il suo brano “Non lo so”. Terzo classificato interpreti Veronica Epifania 18 anni di Milano con “You Brink me Joy”. Premio della critica a Giorgia Perego 18 anni del Canton Ticino con “La Teoria dell’ethos”. Premio del pubblico a Francesca Di Donato 19 anni di Trieste con il brano di Adele “Easy on me”. Premio Televisivo ad Anastasia Almo 17 anni di Perugia con “La Notte di Arisa”. Premio Radiofonico a Vera Ingrid Canepa 25 anni di Genova con “She used to be mine”.

La giuria era composta dal ppresidente Conte Galé speaker di Rtl 102.5, Massimo Della Pelle discografico di Audioccop, Gianpiero Vivarelli di Radio Rdm, Federico Giova produttore musicale, Giovanni Errera produttore discografico. Renzo Ravinale artista di piano bar.

Fra gli ospiti, Veronica Seriani ha debuttato insieme ai suoi allievi del musical “Mare Fuori”; Miriana Scura vincitrice Giovani 2022; Gianluca Gemini cantautore e pianista di Milano; Elisa Cucchi ha rappresentato la sua Romagna colpita alluvione del maggio scorso con il brano “Il mio posto”. Moka cantante: la sua Marylin in vetta alle classifiche.