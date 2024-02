Festa Lampo Meridien per l’impresa Real

Vincono e convincono le tre formazioni dei Pistoia e Valdinievole impegnate nella diciannovesima giornata del girone A di Promozione. A iniziare dalla Lampo Meridien, capace di compiere una vera e propria impresa, sbancando (1-2) il campo della Real Cerretese. La squadra allenata da Federico Magrini torna prepotentemente alla ribalta del campionato e con 32 punti è ora quinta in classifica. Di Maiorana il primo vantaggio della Lampo, seguito, dopo il pari di Mordagà, dal gol decisivo su rigore di Dingozi. Nella prossima giornata di campionato il Lampo Meridien giocherà allo stadio dei Giardinetti contro il San Marco Avenza.

A segno anche la Larcianese. In attesa del verdetto sulla possibile vittoria a tavolino contro la Pontremolese, il gruppo di Cerasa ha raccolto tre punti fondamentali contro il Viaccia (finale 2-0), diretta avversaria in lotta per evitare gli spareggi dei playout. Le reti che hanno sancito il successo sono arrivate entrambe nel secondo tempo. La prima è stata segnata da Lo Russo, il raddoppio con Ferraro. Con questo successo la Larcianese si è portata a quota 25 punti, quattro lunghezze sopra la zona de playout. Domenica prossima la Larcianese giocherà in trasferta sul campo del Maliseti Seano, formazione pratese penultima in classifica.

Altra impresa è stata quella del Casalguidi. I gialloblu si sono imposti (0-2) in casa del San Piero a Sieve, grazie alle reti segnate da Paccagnini e Mallardo. Per la squadra di Benesperi seconda vittoria consecutiva e raggiunta quota 30 punti. La salvezza è quasi vicina e all’orizzonte ora si apre anche la possibilità di poter disputare i playoff a fine stagione, visto che il quinto posto dista davvero poco. Sarebbe un risultato molto prestigioso per il Casalguidi e il giusto premio per una società che programma per bene. È davvero contento mister Benesperi a fine gara, che spende queste parole qui sul successo ottenuto dai suoi ragazzi: "È stata una bella vittoria. La prestazione è stata perfetta. Era stata così anche in altre trasferte, dove però era mancato il gol, che ci avrebbe permesso di sbloccarla. In alcuni di quei casi addirittura era arrivata una sconfitta, come a Monsummano o col Luco. Ma contro il San Piero a Sieve siamo stati bravi a finalizzare. Hanno fatto gol i due attaccanti e la nostra difesa non ha mai subito". L’allenatore gialloblù ha poi proseguito così: "Si può dire che è stata la partita perfetta. Merito di tutta la squadra, ma anche del nostro centravanti Mallardo, che ha fatto una prestazione da categoria superiore, grazie anche all’assist ed al gol che ha segnato. Ci sono ancora tante partite da giocare, ma tutto quanto fa sperare bene per il proseguo della stagione".

Simone Lo iacono

Massimo Mancini