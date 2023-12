Festa anche a Pescia: "Sinergia vincente"

Il sindaco Riccardo Franchi ha presentato il calendario degli eventi natalizi a Pescia. "La novità – ha detto – sta nell’avere un unico calendario condiviso, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e di categoria e ai contributi di Regione Toscana, Banca di Pescia e di Cascina, Esselunga, Essity e tanti commercianti". Sabato, con l’apertura del Luna Park in piazza Anzilotti, si inaugura il programma, illustrato in un manifesto realizzato dagli studenti del Sismondi Pacinotti. "Dietro questo Natale –c’è una città in movimento, grazie anche alla luminaria e agli Alberi di Natale". L’Ente Valorizzazione della Città di Pescia ha predisposte nelle strade del centro la musica mandata in filodiffusione, e ha curato l’illuminazione della Porta Fiorentina. L’associazione culturale MaMò e Clarte ha realizzato gli addobbi per strade e alberi, usando solo materiale di riciclo: "un segnale di attenzione all’ambiente che vogliamo dare alla nostra comunità", ha spiegato Claudia Masini. A Palazzo Magnani, inoltre, allestirà una mostra d’arte dedicata alla bellezza femminile; "l’arte è per tutti e così vogliamo sottolineare, in questo momento difficile, l’importanza della donna. Ci saranno anche le opere della scultrice Alice Bisordi". MaMò e Clarte hanno organizzato, nelle cantine del palazzo, la Casa di Babbo Natale, dove tutti i bambini riceveranno un piccolo dono e chi porterà una letterina parteciperà all’estrazione di un gigantesco orso di peluche. Luca Del Canto, a nome del Luna Park, ha offerto una giornata dedicata ai diversamente abili e biglietti omaggio per le famiglie in difficoltà.

Emanuele Cutsodontis