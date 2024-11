Federcaccia inaugura la prima iniziativa: una mostra fotografica

Il presidente provinciale pistoiese di Federcaccia Toscana-UCT, Franco Biagini, torna sul tema dell’affidamento di parte della gestione del Centro Visite della riserva naturale del Padule di Fucecchio – Baronessa Irene Alfano Montecuccoli – alla sezione Federcaccia-UCT di Larciano. Stavolta, nessuna difesa dei cacciatori di Larciano, sollecitati su più fronti dalle associazioni ambientaliste, ma una doverosa precisazione. "Nel mio intervento – spiega –, per un lapsus ho citato l’associazione Gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità come precedente gestore del Centro Visite della riserva naturale del Padule di Fucecchio. Chiedo scusa, quindi, a suddetta associazione. In realtà, il mio discorso si riferiva al Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus". Intanto, la sezione Federcaccia-UCT di Larciano ha organizzato una mostra fotografica "Incanto Padule", di Toscana Hardcore Shooters, visitabile nei fine settimana di sabato 9 e domenica 10, 16-17 e 23-24 novembre dalle 14 alle 18 al Centro Visite a Castel Martini.

Gianluca Barni