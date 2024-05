Fabo, missione 2-0 da eseguire. Barsotti: "Pronti a una battaglia"

Quella conquistata domenica in gara-1 della serie contro la Gemini Mestre è stata la prima, storica vittoria della Fabo Herons Montecatini ai playoff di Serie B, ma è passata quasi in sordina. Lo stesso coach Federico Barsotti nel post partita della sfida inaugurale del primo turno contro la compagine veneziana non ha dato grande peso alla cosa: impossibile festeggiare quando c’è un’altra battaglia da preparare, distante peraltro soltanto quarantotto ore. Questa sera alle 20.30 infatti si torna a calcare il parquet del palazzetto di via Cimabue per il secondo atto della serie, assolutamente vietato dunque sedersi sugli allori: "Abbiamo fatto un punto ma c’è ancora da arrivare a tre, la strada è lunga – sottolinea Barsotti –. Abbiamo giocato anche una buona gara e di questo sono contento per i ragazzi, che nelle ultime due settimane hanno mostrato grande impegno e dedizione. Da stasera però si riparte da zero".

Difficile dire cosa possa si possa migliorare in casa Fabo dopo una prova di grande solidità come quella fornita due giorni orsono, a parte l’orribile percentuale ai tiri liberi (4/14) che non fa onore alla caratura dei giocatori in campo e alla qualità della pallacanestro fatta vedere per larghi tratti da Nicola Natali e compagni: "Abbiamo interpretato bene alcuni aspetti su cui ci eravamo concentrati nei giorni scorsi in sede di preparazione della partita, altri meno bene e su quelli lavoreremo – rivela Barsotti – Sicuramente possiamo far meglio sul ritmo di gioco con cui attaccare la zona, possiamo migliorare al rimbalzo d’attacco e sistemare qualche sbavatura su alcune situazioni difensive che non ci hanno visto prontissimi. Sono tuttavia convinto che basarci troppo su quanto visto in gara-1 sia fuorviante: gara-2 sarà a mio avviso una partita totalmente diversa, in cui la vocazione difensiva delle due squadre emergerà prepotentemente".

Partita che vedrà fra i suoi protagonisti finalmente anche Gianluca Carpanzano, rientrato un po’ a sorpresa in gara-1 dopo un infortunio che si è rivelato molto più complesso e lungo del previsto. Quando si parla del numero 5 rossoblù il volto di coach Barsotti si illumina: "Siamo contentissimi di riavere a disposizione Gianluca, è normale che non abbia la condizione fisica dei giorni migliori dopo tre mesi e mezzo di assenza, ma è riuscito a giocare comunque dodici minuti a buona intensità, più di quelli che ci aspettavamo. Per noi lui è un giocatore importante anche a mezzo servizio, ci darà una grande mano".

Filippo Palazzoni