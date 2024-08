Fabo, Luchi a ruota libera: "Stagione tour de force"

Un lungo video-messaggio pubblicato fra ieri e lunedì sui canali social del club per chiamare a raccolta il popolo di fede Herons in vista di una stagione che si preannuncia "impegnativa ed esaltante": così il presidente rossoblù Andrea Luchi ha voluto rompere il silenzio delle ultime settimane, parlando a ruota libera delle vicende tecniche ed extra campo della sua Fabo Herons Montecatini e inquadrando l’annata che per gli aironi è ormai alle porte (domenica ci sarà lo start ufficiale con il raduno al PalaPertini).

Il tema principale non poteva che essere l’esilio lontano dal PalaTerme in restyling, sperando che questo si riveli il più breve possibile: "Sta per prendere il via la quarta stagione della nostra storia e saremo senza PalaTerme nell’anno in cui ci sarà record di partite da giocare – esordisce il numero uno montecatinese - Saremo soggetti ad un vero tour de force senza precedenti, perché giocheremo e ci alleneremo in tre palazzi dello sport di altrettante città, le cui amministrazioni dobbiamo necessariamente ringraziare, avremo 38 partite di regular season da affrontare, con ben 8 turni infrasettimanali e tante trasferte lontano da Montecatini. Se dovessimo arrivare in fondo a tutte le competizioni ci troveremmo a dover giocare circa 55 partite l’anno, forse qualcosa di più. Per questo stiamo lavorando duro per potenziare ulteriormente la nostra struttura organizzativa: lo facciamo dando la massima importanza alla pianificazione e cercando di tenere tutti i nostri collaboratori coinvolti. Sono questi infatti gli unici fattori, assieme ovviamente al lavoro in palestra, che ci possono rendere ancora più competitivi all’interno di una stagione così lunga e impegnativa".

Luchi traccia un bilancio anche della campagna acquisti estiva che ha visto l’approdo alla corte di coach Federico Barsotti di Mastrangelo, Trapani e Klyuchnyk oltre ai giovani Fernandez Lang, Giannozzi e Aminti: "Abbiamo ingaggiato sei nuovi giocatori, tre senior e tre under che sono tutte prime scelte, lavoriamo senza sosta dal 13 giugno e abbiamo fatto esattamente tutto ciò che avevamo in mente, poi sarà il magico rettangolo 28x15 il giudice estremo che valuterà il nostro operato: di solito i campionati si vincono da maggio in poi ma il nostro mantra è da sempre affrontare una partita alla volta e cercare di vincerle tutte. A partire dall’impegno in Supercoppa LNP della terza settimana di settembre, alla quale siamo orgogliosi di poter partecipare e che affronteremo per competere al massimo delle nostre possibilità. Siamo carichi come sempre, più di sempre e ci prepariamo ad iniziare il nostro cammino con grande ambizioni e una fiducia altissima".

Filippo Palazzoni