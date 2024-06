Fabo e Gema si sfidano ancora. Su Stanic altro derby di mercato

È stato, è, e probabilmente sarà ancora il basket mercato dei derby quello che ha caratterizzato l’inizio di questa estate, caldissima per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita dei protagonisti dell’ultima Serie B Nazionale. In particolare nella città delle terme. Il cambio di sponda di Nicola Mastrangelo è roba di nemmeno cinque giorni fa ma nella cronologia del mercato è già preistoria: nel frattempo è scattata un’altraa stracittadina per un giocatore che sarebbe un autentico pezzo da novanta per la categoria. Se quella per Francesco Fratto, ala-pivot classe 1991 e uomo copertina della promozione in A2 della Libertas Livorno, potrebbe concludersi con un nulla di fatto, con lungo in procinto di prolungare la sua esperienza in amaranto, nelle ultime ore si è acceso il derby per Nicolas Stanic, playmaker classe ’84 in uscita da quella Fabriano allenata da Andrea Niccolai che agli ultimi playoff ha eliminato proprio la Gema.

Vecchia conoscenza del basket termale, all’entourage di Stanic hanno avanzato le rispettive offerte sia la Gama che la Fabo. Nicolas valuta il progetto tecnico di entrambe, ma anche le proposte che gli sono arrivate da Salerno e Jesi. L’argentino ha tutte le caratteristiche che fanno comodo alle due formazioni montecatiniesi. In casa Gema infatti potrebbe essere l’uomo esperto per la regia titolare, da mettere accanto a Mateo Chiarini, l’elemento che gestisce il gioco di una squadra che sarà piena di talento. Dall’altra parte invece, la Fabo ha bisogno di un giocatore come lui per caratteristiche, totalmente diverse a quelle di Benites, ed esperienza. Una sorta di chioccia, da far giocare nei momenti decisivi delle partite. Sfumato invece, sia per Fabo che per Gema, Michele Rubbini che ha accettato l’offerta di Mestre, che dopo aver sistemato il pacchetto lunghi con la riconferma di Aromando e la firma prossima con Galmarini, sta continuando un mercato di altissimo livello.

In uscita dalla Del Fes Avellino ci sarebbe anche Federico Burini, regista che in casa Herons ricordano con non molto piacere ma la cui situazione viene monitorata costantemente, Piace anche Antonio Gallo, play ventiquattrenne esploso nel campionato appena concluso con la canotta della Geko PSA Sant’Antimo, su cui si registra però l’interesse di squadre di A2, Torino su tutte.

È il parco lunghi tuttavia il reparto più attenzionato sia dal giemme Gema Guido Meini, specialmente dopo la partenza di Pirani in direzione Crema, che dal presidente degli Herons Andrea Luchi. Matej Radunic è ormai a un passo dall’addio: fra i tanti nomi accostati alla Fabo è spuntato anche quello di Abdel Fall, centrone in forza alla Novipiù Casale Monferrato, mentre i leoni termali vorrebbero affiancare a Di Pizzo un lungo d’esperienza, ma al contempo dal solido rendimento.

Filippo Palazzoni