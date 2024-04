Fabo ancora troppo a corrente alternata: "Passaggi a vuoto da eliminare per i playoff"

Quella contro i Knights Legnano è stata la classica partita casalinga della Fabo Herons Montecatini, come tante se ne sono viste nell’arco di questa stagione. L’avvio ad andamento lento, con la Sae Scientifica chirurgica nello scattare subito sul 9-0, la rimonta, la fuga ad inizio terzo quarto e l’inserimento del pilota automatico, a risultato per molti già acquisito: la differenza rispetto alle altre volte sta nel fatto che quando hai davanti giocatori del calibro di Raivio, Planezio e Marino staccare la spina può essere fatale.

Più che in altri precedenti infatti Natali e compagni hanno rischiato di perdere la maniglia del match, con Legnano che dal -18 del 23’ si è quasi portata al -1 nei possessi finali del quarto ed ultimo periodo, tuttavia a coach Federico Barsotti piace vedere il bicchiere mezzo pieno: "Temevo che le scorie della sconfitta di Livorno potessero ripercuotersi sulla prestazione, invece una delle tante cose positive a mio avviso di questa partita è che lo sbandamento è durato soltanto i primi due minuti, poi si è aperta una fase in cui la squadra ha giocato minuti di ottima pallacanestro, piazzando un parziale di 47-20, decisamente notevole se si considera la caratura dell’avversario – analizza il tecnico – Legnano è una squadra che ad inizio stagione tutti additavano come una delle favorite al passaggio di categoria e quindi per noi vincere contro una formazione dal talento paragonabile a quello delle compagini che troveremo nei playoff è molto importante anche dal punto di vista psicologico. Contava il risultato per ripartire dopo il ko del PalaMacchia e ce lo facciamo bastare".

Inevitabile però che il tema sia il calo evidente accusato dagli "aironi" da metà terzo quarto in poi, anche se il condottiero montecatinese non ci sta: "Dispiace che spesso si evidenzi il lato negativo anche dentro prestazioni complessivamente positive, è una cosa che sentiamo anche nell’ambiente intorno a noi – rivela Barsotti - Ci è capitato oggettivamente spesso di alzare il piede dall’acceleratore quando sentiamo nostra la vittoria. Dobbiamo eliminare i passaggi a vuoto che ogni tanto abbiamo ma dobbiamo anche considerare che siamo in una fase di ricostruzione atletica. Il nostro obiettivo ora è avere tutti i giocatori al massimo della condizione quando inizieranno i playoff".

Filippo Palazzoni