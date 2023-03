Ex scuola di San Quirico Valleriana rinasce con la comunità ortodossa "Sarà centro educativo e culturale"

È quasi terminato l’intervento di recupero della struttura che ospitava la scuola di San Quirico in Valleriana; per affidarne la gestione l’amministrazione comunale aveva pubblicato un bando pubblico, che era stato vinto dalla Chiesa ortodossa di Santa Pelagia Martire di Montecatini.

Ieri mattina il decano del Decanato ortodosso Toscana 1, padre Ioan Trandafir Bobirnea, il parroco della chiesa di Santa Pelagia padre Matei Tulan e il sindaco di Pescia Oreste Giurlani hanno presentato il lavoro svolto, seguito dal geometra Leonardo Grilli. "Questa scuola – ha spiegato il decano – diventerà un centro sociale ed educativo aperto a tutti, non soltanto per gli ortodossi, ma anche per gli italiani, per i giovani che sono rimasti nella zona, per coloro che vorranno venire. Abbiamo lavorato tanto; i lavori non sono ancora terminati, ma finiranno presto e in seguito sarà aperta a tutti".

Quando è previsto l’inizio delle attività?

"Abbiamo pensato nel prossimo mese di giugno di iniziare con una specie di campeggio, come prima della pandemia abbiamo già fatto a San Marcello Pistoiese, cui parteciperanno i nostri ragazzi delle scuole parrocchiali. Poi vedremo cosa organizzare".

Quello che sta per finire è un intervento impegnativo. La struttura non versava in buone condizioni.

"Per recuperare il patrimonio edilizio è bene che abbiamo iniziato con questa scuola. C’erano anche altri progetti, ma abbiamo voluto iniziare con una scuola e abbiamo fatto un buon lavoro. Un intervento importante e difficile, in un periodo in cui, grazie a 110%, superbonus, le agevolazioni che erano state trovate, ditte e imprese erano tutte bloccate. Il parroco padre Matei ha fatto un ottimo lavoro; dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha organizzato e fatto".

La scuola sarà utilizzata per svolgere attività sociali, culturali, educative, civiche e religiose, rivolte a bambini, giovani e adulti. Il costo previsto, alla vigilia, era di 130mila euro. All’intervento hanno contribuito anche tanti volontari romeni, ma anche albanesi e italiani. Emanuele Cutsodontis