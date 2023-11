Estensione della rete gas. Il metano in via dei Tanelli. Attesa finita per le famiglie

Arriva il metano per oltre 30 famiglie in una delle zone più bucoliche e suggestive del territorio tra Pieve a Nievole e Montecatini. Dopo lunga attesa infatti prende il via l’intervento per la metanizzazione di un chilometro e 300 metri di strada in via dei Tanelli, tra il colle pievarino e quello termale, che soddisferà, secondo quanto riportato da Toscana Energia che si occuperà dei lavori, per i quali verranno investite 350mila euro, 33 utenze domestiche. A sollecitare l’intervento sono stati proprio i due Comuni valdinievolini che si sono occupati del rilascio delle necessarie autorizzazioni, sia per gli scavi che per la regolamentazione del traffico. "L’opera è stata attesa molto a lungo dagli abitanti della zona - ha detto il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti -. Abbiamo realizzato un altro punto del programma elettorale con tante opere che migliorano sensibilmente i servizi pubblici a disposizione dei cittadini. Il comune di Pieve a Nievole ha operato insieme a quello di Montecatini Terme per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, sia per gli scavi che per la regolamentazione del traffico. La fase preparatoria è stata sistemata e quindi, tempo permettendo, potranno iniziare le lavorazioni per estendere la rete del gas metano nella zona di via dei Tanelli". Sull’intervento di Toscana Eenrgia si esprime favorevolmente anche il vicesindaco di Montecatini, Alessandro Sartoni: "Esprimo anche a nome del sindaco piena soddisfazione, è cosa sulla quale siamo attivi come Amministrazione Municipale da tempo in collaborazione con Toscana Energia e finalmente siamo arrivati all’avvio dell’intervento vero e proprio, importante sia da un punto di vista ambientale che sul lato di una più ampia e moderna infrastrutturazione del nostro territorio".

L’intervento, finanziato da Toscana Energia, prevede l’estensione del metano dall’incrocio di Via Cosimini e Vergaiolo verso nord lungo la strada principale fino ai primi nuclei abitati nel comune di Montecatini, oltre a due traverse, quella che scende verso il torrente Righigiano e quella che sale a località Sigarino e in questi giorni è in via di completamento la metanizzazione della zona industriale del Terzo e precede quella in via Frà Carlo che, secondo le indicazioni di Toscana Energia SpA, è pienamente inserita nella nuova programmazione.

