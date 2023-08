Estate Chiesinese affollata Oltre cinquemila presenze alla Fiera degli uccelli canori

Come da tradizione il ciclo dei festeggiamenti dell’Estate Chiesinese si è concluso con la 41^ Fiera degli uccelli canori, che ha richiamato nei tre giorni oltre 5000 persone. Un grande successo, come ha sottolineato il presidente della manifestazione Federico Stabile in una lettera all’amministrazione comunale: "Per l’edizione 2023 sono state registrate oltre 4000 presenze nella sola mattinata del 15 agosto, grazie anche alla presenza di numerosi stand ed espositori del settore".

L’attenzione è stata catalizzata dalla gara degli uccelli canori, nelle varie categorie tordo, merlo, sassello, cesena, fringuello, passero, allodola e prispolone, con 137 esemplari in gara, alla presenza del sindaco Fabio Berti, dell’assessore alle attività produttive Caterina Benedetti e del consigliere comunale con delega al turismo Andrea Baldaccini. "Grazie al lavoro di tutti i soci dell’associazione – continua Stabile – e a tutti quelli che hanno collaborato e in particolare l’amministrazione comunale che ogni anno ci sostiene insieme alle associazioni coinvolte, abbiamo realizzato una iniziativa che verrà ricordata a lungo".

Con la Fiera degli Uccelli si chiude anche l’edizione 2023 dell’Estate Chiesinese che rimarrà come una delle più riuscite e partecipate, anche perché è coincisa con la celebrazione dei 60 del comune di Chiesina Uzzanese, il tutto nobilitato dalla presenza, il 5 agosto del presidente della Regione Eugenio Giani.

"Siamo molto soddisfatti di come sia riuscito tutto il calendario degli eventi che ha spaziato in vari campi, con il premio di poesia che ha avuto l’onore di una presentazione ufficiale in regione Toscana – commenta il sindaco Fabio Berti. Tutte le iniziative sono state partecipate, i cittadini hanno apprezzato il nostro sforzo di realizzare il massimo possibile contenendo il budget di spesa e tutto questo dimostra ancora una volta la grande maturità civica dei miei concittadini. Qualche giorno di riposo e si affacciano altri impegni importanti legati allo sport; poi cominceremo a lavorare all’edizione 2024 di quello che diventa sempre più un avvenimento irrinunciabile dell’estate".