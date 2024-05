Esperienza e rinnovamento, ecco i candidati della lista di Torrigiani

Nei locali della Taverna 04 è stata presentata la lista ’Futuro Presente. Centrosinistra per Lamporecchio’ guidata dal candidato a sindaco Alessio Torrigiani. Il primo cittadino uscente ha presentato un elenco di dodici persone, sei donne e sei uomini che sono, secondo l’opinione di Torrigiani, un mix tra esperienza e rinnovamento. Il comitato elettorale ha lavorato per stilare un gruppo di persone motivate, competenti e che rappresentano tutto il territorio di Lamporecchio. La lista Torigiani viene appoggiata dal Partito Democratico, Partito Socialista, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, Verdi e Azione Questi sono i nomi della lista di centrosinistra per fare parte del prossimo consiglio comunale: Emanuela Bruno, Stefano Galimberti, Antonella Chinni, Lorenzo Giorgetti, Michela Del Negro, Lorenc Kura, Benedetta Desideri, Simone Lassi, Silvia Gori, Remo Micheli, Nadia Niccoli e Alessandro Pedini. La serata è stata coordinata da Francesca Fanti. Alla presentazione con una breve visita è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Prima della presentazione Torrigiani ha fatto vedere un breve filmato, documentando gli interventi che sono stati effettuati nei dieci anni di attività in cui ha ricoperto la carica di sindaco. "Un bilancio estremamente positivo, pur lavorando in difficoltà e dovendo affrontare due importanti emergenze come il Covid e e l’alluvione del 2 novembre". fanno sapere dal comitato elettorale. Prossimo appuntamento elettorale è stato fissato per mercoledì 15 maggio, alle ore 21,15, all’Antica Caffetteria Sandro vero, in via Gramsci.

Intanto domenica sempre a Lamporecchio è stato ospite Nicola Zingaretti, candidato alle elezioni europee, che ha visitato la nuova sede del comitato elettorale in via Gramsci.