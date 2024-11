Emergenza via Firenze. Lettera delle famiglie: "Ci sentiamo in pericolo"

Oltre trenta famiglie, che abitano lungo via Firenze, un’arteria importante per la circolazione di Lamporecchio, che porta dal centro del paese in direzione delle frazioni di Mastromarco e Cerbaia, hanno redatto ed inviato un documento nel quale denunciano le pessime condizioni del manto stradale, l’assenza di strisce pedonali e la manutenzione dei marciapiedi. Poi considerato che questa strada è un lungo rettilineo, che invita gli automobilisti a prendere velocità, spesso eccessiva e pericolosa, nella lettera richiedono che sulla strada sia urgentemente installato un autovelox, in modo tale da persuadere gli automobilisti ad una guida meno pericolosa, a tutela della cittadinanza della zona.

Un problema quello di via Firenze che dura da molti anni e che più volte è emerso nelle proteste dei cittadini. In passato si è cercato di risolvere il problema con alcuni interventi, come l’installazione di dossi, che poi con il passare del tempo, per vari motivi, si sono deteriorati e sono venuti meno. Il documento è stato inviato all’amministrazione comunale di Lamporecchio, alla Provincia di Pistoia ed al Prefetto di Pistoia. La strada in oggetto è una via provinciale. Quindi per quanto riguarda la manutenzione del manto stradale la competenza è della Provincia. Il Comune è chiamato in causa per svolgere un’opera di sollecito e di sensibilizzazione nei confronti delle autorità competenti, affinché sia risolta l’annosa questione.

Il documento, firmato in pochi giorni dai residenti, è nato dall’esasperazione che i cittadini, che ogni giorno devono subire questa situazione. Diventa difficile anche attraversare la strada. Lungo il percorso ci sono anche alcuni esercizi commerciali, che a causa di questa emergenza, subiscono anche una riduzione della clientela. Soprattutto nelle ore notturne, quando c’è meno traffico, la velocità delle macchine che passano è altissima. "È giunto il momento di dire basta" è il messaggio della lettera. Icittadini hanno voluto lanciare un appello alle autorità competenti perché possano intervenire celermente, per risolvere i disagi e perché ogni giorno potenzialmente può succedere un incidente stradale grave. Vogliono credere e confidare che effettivamente le autorità competenti possano finalmente affrontare la questione. Massimo Mancini